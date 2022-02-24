Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.

Uzunköprü´de 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan B.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-02-24 12:39:38



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