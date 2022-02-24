Edirne merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturmada, 10 ilde gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; aralarında doktor, avukat, akademisyen, doktor, komiser, vergi müfettişlerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Edirne, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Ağrı, Adıyaman ve Denizli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2022-02-24 12:56:03



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