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Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

İHA

Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırı mehteran takımıyla Edirnelilerle buluştu

Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergi tırı İstanbul'dan sonra Edirne’de ziyarete açıldı.
Anadolu Yolunda "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Gezici Sergi tırının İstanbul’dan sonraki durağı Edirne oldu. Sergide hayat boyu öğrenme kurumlarındaki kursiyerlerin Mehmet Akif Ersoy'dan esinlenerek minyatür, hat, tezhip, keçe, ebru gibi tekniklerle yaptıkları 593 el işi eser görücüye çıktı.
Program kapsamında ilk olarak Edirne Lisesi Konferans Salonu’nda Mehmet Akif Ersoy konulu söyleşi gerçekleştirildi. Buradaki programın ardından ise Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tırın içerisindeki ‘Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet temalı’ sergisinin açılışına geçildi.
Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un Millî Mücadele'ye katılmak amacıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçip Anadolu'nun birçok şehrini gezerek halkı Millî Mücadele'ye destek olmaya davet edişinden esinlenilen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sergi, Rüstem Paşa Kervansarayının yan tarafında gerçekleştirilen törenle ziyarete açıldı.
Düzenlenen törene Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Bekir Şirin, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Mehmet Akif Ersoy’un mesleğinin ilk yıllarını geçirdiği Edirne’de bulunmaktan dolayı büyük bir şeref ve onur duyduğunu belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, ‘Anadolu Yolunda Yüreklerde Akif ve Dillerde Hürriyet’ diye çıktıkları yolda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı serginin ilk durağının Edirne olduğunu aktardı.
Sergi tırının son durağı 12 Mart’ta Ankara olacak
Edirne de başlayan ilk yolculuğun Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Burdur Konya, Kastamonu ve Çankırı’da etkinlik düzenleneceğini aktaran Kazancıoğlu, 12 Marta Ankara’ya ulaşacak olan istiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy temalı serginin Ankara’da düzenlenecek olan çeşitli etkinliklere son bulacağını belirtti.
Açılış töreni öncesi Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı’nın gösterisi ilgiyle izlendi. Kurdele kesiminin ardından sergi gezildi. Sergi tırına gelen vatandaşlar hayranlığını gizleyemeyerek bu anı telefonlarına kaydetti.

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