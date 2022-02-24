Edirne'de, askeri yasak bölgede 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç´te 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.'yı yakaladı. Şüphelilerin `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL

2022-02-24 15:30:51



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