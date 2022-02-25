Yunus timlerinin durdurduğu araçta uyuşturucu ve tabanca yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polisler Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin Barutluk Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilden uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan C.M.B.'nin üstünde yapılan arama sonucu satışa hazır halde 7 paket halinde 7,59 gram esrar bulunurken, H.Ç.'nin aramasında ise ruhsatsız tabanca ve şarjörde dolu halde 2 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler C.M.B. ile H.Ç., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.