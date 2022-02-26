Ukrayna´dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)RUSYA´nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna´da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye´ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev´den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.
Rusya´nın harekat düzenlediği Ukrayna´da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye´nin Kiev Büyükelçiliği´nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev´den Türkiye´ye gelmek üzere yola çıktı.
Kiev´de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye´ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi. Kiev´den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, "Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye´ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-02-26 09:20:10
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