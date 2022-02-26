Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: "Ukrayna'da büyük savaş var"

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Edirne'ye gelen vatandaşlar, "Ukrayna'da büyük savaş var" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşlarından ilk grup, Ukrayna'ya sınırı olan Moldova üzerinden yola çıkarak minibüs ile Türkiye'ye geldi. Vatandaşlar Hamzabeyli Sınır Kapısından giriş yaptı. Sınır kapısından giriş yapan vatandaşlar, “Ukrayna'da büyük savaş var. Ukrayna'nın her yeri savaş” dedi.

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