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Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı

DHA

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı


Ali Can ZERAYMehmet YİRUNResul ORUÇOĞLUŞafak TAŞOYAR/ EDİRNE, KIRKLARELİ, (DHA)RUSYA'nın düzenlediği askeri harekatın ardından Ukrayna'da yaşayanlar, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'ye ulaşmaya başladı. Kiev'den gelen iş insanı Bünyamin Görünüş, "Herkes çıkış için sınıra yönelmiş. Yolda tanklar yanıyordu. Türkiye'ye 22 saatte geldik" dedi.
Rusya'nın harekat düzenlediği Ukrayna'da mahsur kalanların tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı, dün akşam tahliye çalışması başlattı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği aracılığıyla kiralanan otobüslerin yanı sıra kendi imkanlarıyla yola çıkanlar, bugün öğleden sonra Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapmaya başladı. Eşi Hamza Kahnici İstanbul'da yaşayan, Ukrayna asıllı Yulia Kahnici, 2 çocuğuyla Odessa kenti yakınlarında kasabadan arkadaşlarıyla minibüsle yola çıkıp, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Ukrayna'da durumun kötü olduğunu anlatan Yulia Kahnici, "Bulunduğumuz bölge tehlike altındaydı, sürekli bomba sesleri geliyordu. Savaştan kaçtım, çocuklarımla İstanbul'daki eşimin yanına gidiyorum" diye konuştu. 
'30 KİLOMETRE KUYRUK VAR'
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iş yeri bulunan iş insanı Burhan Kaya, savaş başlamadan önce ülkeyi terk ettikleri söyledi. Kiev'den Moldova'ya geçen, buradan da Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan arkadaşlarıyla özel aracıyla giriş yapan Kaya, "Ukrayna'dan Moldova sınırına geçmek istedik, yaklaşık 15 kilometre kuyruk vardı. Ukraynalıların kendi halkı da çok panik içindeydi. Moldova'da konsolosluk yetkilileri bizimle ilgilendiler. Yaklaşık 2 aydır Kiev'deydik. Orada iş yerlerimiz var. Daha olaylar bizim bölgemize sıçramadan oradan ayrılmayı başardık. Erken davrandık. Bizim Türk arkadaşlarımızdan hala orada olanlar var. Dışişleri Bakanlığı'mız bizlerle çok ilgilendi ve daha sonra tahliyeler başladı. Şu an tahliyeler devam ediyor, yolda olan arkadaşlarımız da var. Biz erken ayrıldığımız için şanslıyız. Yollar çok kalabalık, kuyruklar 30 kilometreyi buldu. Kuyruklar nedeniyle geçişler çok zor, aralarında Türkler de var. Kendi araçlarıyla ve elçiliğin ayarladığı otobüslerle de gelen çok sayıda Türkler var" dedi.
'TÜRKİYE'YE 22 SAATE GELDİK'
Burhan Kaya ile aynı araçta Kiev'den gelen iş insanı Bünyamin Görünüş de "Kiev'den geliyorum, orada durum çok kötü. Biz o bölgeden ayrıldığımızda tankların yandığını ve bombalanan yerleri gördük. Önce Odessa'ya geldik, burada taksi kiralayarak kendimizi Moldova'ya attık. Yaklaşık 70 kilometre yolu 8 saatte geldik, kuyruk çok uzundu. Millet perişan, herkes çıkış için sınıra yönelmiş durumda. Odesa'da sadece 25 bin Türk var. Ukrayna genelinde 35 bine yakın Türk var. Yolda tanklar yanıyordu, insanlar tedirgindi. Türkiye'ye 22 saate geldik, buradan Gaziantep'e gideceğim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU-Şafak TAŞOYAR
2022-02-26 14:59:13

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