Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (3)

'ŞEHRİMİZ BOMBALANDI, ANNEME ULAŞAMIYORUZ'

Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, ülkeden ayrılan Ukraynalılar da Türkiye'ye gelmeye başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan bir grup Ukraynalı, pasaport işlemlerinin ardından ülkeye giriş yaptı. Rusya'nın bombaladığı Harkov kentinden babası Stanislav Volkav ile birlikte gelen Ulia Volkav, evlerinin bombalandığını ve annesinden haber alamadıklarını söyledi. Volkav, "Oturduğumuz şehirde bombardıman başladığında biz babamla birlikte arabayla geziyorduk. Daha sonra bombardıman başladı ve annemi aradığımızda telefonda bize 'siz gidin, beni almak için dönmeyin. Burada bombalar patlıyor, çok kötü durumdayız. Gelmeyin' dedi. Şu anda anneme ulaşamıyoruz. Daha sonra biz Odessa'ya gittik. Oradan da Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldik. Burada arkadaşlarımız var onlarda kalacağız. Türkiye'de olmaktan ve Türk bayrağı altında olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Stanislav Volkav, yaşadıklarının çok acı verici olduğunu söyledi.

Eşi ile birlikte gelen ve adını vermek istemeyen Ukraynalı bir kadın ise yaşadıkları kentin sürekli bombalandığını ve hayatlarını kurtarmak için Türkiye'ye kaçtıklarını anlattı.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Ukraynalıların sayısı da her geçen saat artıyor. Savaşın bir an önce bitmesini isteyen Ukraynalıların bazıları İstanbul ve Antalya'ya gideceklerini, bazıları da Türkiye'deki arkadaşlarının yanlarında kalacaklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2022-02-26 18:58:01



