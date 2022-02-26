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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (4)

DHA

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (4)


GÖZYAŞI DÖKTÜ
Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, ülkeden ayrılan Elena Özdoğan, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Özel araçlarıyla Türkiye'ye gelen Özdoğan, Ankara'daki eşi İsmet Özdoğan'ın yanına gideceklerini söyledi. Türk iş insanı İsmet Erdoğan ile evli olduğunu ve yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Özdoğan, "Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor. Kalbim ağrıyor. Babam, arkadaşlarım orada kaldı. Bütün siyasi kişilere seslenmek istiyorum, insanlar öldü ve çok korkuyorum. Rusya'yı hiç sevmiyorum. Herkes çok zor durumda. Harkov'da yaşıyoruz. İki ya da 3 gündür uyumadım ve ilaç kullanıyorum. Uyanamıyorum. Oğlumun evi Rus ordusu tarafından bombalandı" dedi.
Özdoğan ile beraberindekiler Ankara'ya gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU
2022-02-26 20:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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