Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (4)



GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ukrayna'da Rusya'nın askeri harekatı sürerken, ülkeden ayrılan Elena Özdoğan, oğlu, gelini ve torunuyla birlikte Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Özel araçlarıyla Türkiye'ye gelen Özdoğan, Ankara'daki eşi İsmet Özdoğan'ın yanına gideceklerini söyledi. Türk iş insanı İsmet Erdoğan ile evli olduğunu ve yaşadıklarını gözyaşları arasında anlatan Özdoğan, "Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor. Kalbim ağrıyor. Babam, arkadaşlarım orada kaldı. Bütün siyasi kişilere seslenmek istiyorum, insanlar öldü ve çok korkuyorum. Rusya'yı hiç sevmiyorum. Herkes çok zor durumda. Harkov'da yaşıyoruz. İki ya da 3 gündür uyumadım ve ilaç kullanıyorum. Uyanamıyorum. Oğlumun evi Rus ordusu tarafından bombalandı" dedi.

Özdoğan ile beraberindekiler Ankara'ya gitmek üzere sınır kapısından ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU

2022-02-26 20:09:07



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