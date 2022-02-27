Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda (3)



'ROMANYA-BULGARİSTAN SINIRINDA GEÇİŞLER SORUNSUZ DEVAM EDİYOR'

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü harekat nedeniyle bu ülkede yaşayan Türklerin ana vatana gelişleri sürüyor. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Romanya-Bulgaristan sınırından geçişlerin sorunsuz devam ettiği belirtilerek, gerek yol durumu, gerek sınır kapasiteleri bakımından Tuna Köprüsü ve Durankulak sınır kapılarının kullanılması tavsiye edildi.

Ukrayna'dan dönen vatandaşlar için vizesiz geçiş imkanının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Romanya-Bulgaristan sınırından geçişler 27 Şubat pazar günü sabah saatleri itibariyle halen sorunsuz devam ediyor. Ukrayna´dan dönen vatandaşlarımıza vizesiz geçiş imkanı sağlayan başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Bulgaristan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız bütün sınır kapılarından sorunsuz geçebilirler" denildi.

'TUNA KÖPRÜSÜ VE DURANKULAK'I TERCİH EDİN'

Yol durumu ve yoğunluk bakımından Türk vatandaşların Tuna Köprüsü ve Durankula sınır kapılarını kullanabileceklerinin ifade edildiği açıklamada, "Bununla birlikte, planlamanız farklı bir tercih gerektirmiyorsa, gerek yol durumu gerek sınır kapasiteleri bakımından Tuna Köprüsü ve Durankulak sınır kapılarını tavsiye ediyoruz. Biz sizi, bu sınır kapılarının Bulgaristan tarafında bekliyor olacağız. Hangi kapıdan gelirseniz gelin, yaşayabileceğiniz olası sorunlara çözüm bulmaya gayret edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA'DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN 27 OTOBÜS GÖNDERİLDİ

Bu arada Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarını tahliyesi edilmesi için Dışişleri Bakanlığı tarafından bu ülkeye 27 yolcu otobüsü daha gönderildi. Otobüsler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak UkraynaRomanya sınırına doğru yola çıktı. (DHA)Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2022-02-27 16:02:30



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