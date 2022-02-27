Kiev’den gelen ilk kafile yaklaşık 48 saat sonra Türkiye’ye ulaştı Kiev’de kaldıkları ev saldırıya uğrayan Türk gençleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı başkent Kiev’den karayolu ile tahliye edilen 45 kişilik ilk Türk kafilesi, yaklaşık 48 saatin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Kaldıkları ev saldırıya uğrayan Türk gençleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliye edilmesi kararı alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk vatandaşları bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bugün sabah saatlerinde ilk kafileler Edirne’den otobüsle yurda giriş yaptı. Başkent Kiev’den tahliye edilen 45 kişilik ilk Türk kafilesi de yaklaşık 48 saatin ardından Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı. Saat 15.50 sıralarında yurda giriş yapan otobüste yaklaşık 45 kişi olduğu öğrenildi.



Otobüsün önüne Türk bayrağı asıldı

Kapıkule'den giriş yapan otobüsün ön tarafına ise Türk bayrağı asıldığı görüldü. Otobüsten inen vatandaşlar yetkililere teşekkürlerini iletti. Kiev’de evine saldırı olduğunu ifade eden Burak Tanış, yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Bizim evimiz saldırıya uğradı, biz elçiliğe sığındık. Önceden bulunduğumuz bölgede çatışmalar devam ediyor. Biz tahliye edildik. Evdeydik saldırı anında. Saldırıya uğradıktan yaklaşık 2 saat sonra Ukrayna polisi geldi kurtardı bizi. Daha sonra bizi elçiliğe emanet ettiler. Elçilik ağırladı bizi. Ertesi gün evimize gittiğimizde evimiz yağmalanmış durumdaydı. Fayanslar kırılmıştı, odalara girilmişti” dedi.

Saldırı sırasında Burak Tanış'la evde olduklarını ifade eden Almina Çakıroğlu, “Kiev’de çalışıyorduk, ilk başlarda evde sığınıyorduk. Eve saldırı olunca Türk Büyükelçiliği'ne sığındık. Evimize bombalı saldırı olmadı ancak kapıyı açmazsak silahla saldıracaklarını söyleyen adamlar bizleri tehdit ettiler. Ukrayna polisine 'Bizi Türk elçiliğine bırakın' dedik. Eşyalarımızı toplayıp oraya gittik. 2 gün Türk Büyükelçiliği'nde kaldık. Daha sonra tahliye edildik” diye konuştu.



“Allah devletimizden razı olsun”

Kiev’den Türkiye’ye getirilen vatandaşlardan Emir Özkan, “Yolculuk gayet iyi geçti. Allah’a şükür vardık. Allah devletimizden razı olsun, bizi orada bırakmadı. Herkese teşekkür ederiz, aileme selam yolluyorum. Biz çıkarken gördük bombalama devam ediyordu. Devletimiz çok güzel ayarlamış, hiçbir zarar gelmedi” şeklinde konuştu.

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