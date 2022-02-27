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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda (4)

DHA

Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda (4)


KİEV'DEN ÇIKAN İLK KAFİLE KAPIKULE'DE 
Rusya'nın askeri harekat sürdürdüğü Ukrayna'da, başkent Kiev'den yola çıkan 45 kişilik ilk Türk kafilesi, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'dan ülkeye giriş yaptı. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Türk vatandaşları, savaşın çıktığı sabah Kiev Büyükelçiliği'ne sığınarak kurtulduklarını belirtti. 
SINIR KAPISINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kiev'de üniversite eğitimi alan Burak Tanış, ana vatana ulaşmanın mutluluğuyla gözyaşlarına hakim olamadı. 2 gündür yolda olduklarını belirten Tanış, "Savaşın başladığı sabah bomba sesiyle uyandık. Bomba sesinin ardından elçiliğe koştuk ve sonrasında 'İsterseniz burada sığınabilirsiniz, isterseniz evinize gidebilirsiniz' dediler. Evimize dönmeyi tercih ettik. O günün gecesi evimize bir saldırı oldu, evimizden çıkmak zorunda kaldık. Silahlarla saldıracaklarını söylediler, kapının önünde durmayın, dediler. Kapının önüne barikat kurduk ve ardından odalarımıza geçtik. 2 saat zorladılar, kapımız açılmaya çalışıldı. Kim oldukları hakkında bilgimiz yok ama Rus yanlısı olduklarını söylediler. Bizi Ukrayna polisi kurtardı ve elçiliğe bıraktılar. Ertesi günü evimize gittik ve yağmalandığını gördük. Kapı açılmış, fayanslar kırılmış, odaya girilmiş. Eşyalarımızı alıp gittiğimiz için bir şey bulamamışlar zaten, kurtulmuş olduk" diye konuştu. 
Türkiye'ye gelecekleri anın hayalini kurduklarını belirten Tanış, "Hepimiz bu anın hayalini kurduk. Devletimiz bize kanatlarını açtı, 'Sizi orada bırakmayacağız, sahip çıkıyoruz' dedi. Şu an burada ve mutluyuz, güvendeyiz. Ailemizle görüştük, umarım onlarla birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. 
'ÇOK KÖTÜ MANZARA VARDI' 
Kiev'de bir süre sığınakta beklediklerini ve ardından büyükelçiliğe sığındıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Emir Özkan da "Nasıl anlatacağımı bilemiyorum, görmeniz gerekiyor. Sığınaklarda kaldık, büyükelçiliğimiz bizimle çok güzel ilgilendi, hepsinden Allah razı olsun. Maalesef arkadaşlarımız geride kaldı, Allah'tan umarım hepsi sağ salim ülkeye varırlar. Çünkü aileleri ve sevenleri çok merakta şu anda. İnşallah, bir an önce ailelerine ulaşırlar" diye konuştu. 
Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını söyleyen Yasemin Çıracı ise şöyle konuştu:
"Çok yorulduk, çok uzun bir yol geçirdik, uzun süre dinlenmek istiyoruz şu anda, zorlu bir süreçti. Yaklaşık 40 saatten fazla yol sürdü. Kiev'den ilk çıkan gruptuk. Devletimiz bize otobüs ayarladı ve ülkeye ulaştık" ifadelerini kullandı. Büyükelçiliğin kendileriyle çok ilgilendiğini söyleyen Dilan Karakurt da "Bizim ayrıldığımız gün ortalık çok fazla kızışmamıştı ama bomba sesleri duyuluyordu ve elçiliği takip ettik. Onlar bizimle çok ilgilendiler. Zordu ama şu an ülkemizdeyiz ve çok mutluyuz. Toprağımızdayız, çok şükür" dedi. 
'29 KİLOMETRE YÜRÜYÜP BÜYÜKELÇİLİĞE GİTTİK' 
Ukrayna'da bir arabuluculuk görüşmesi için bulunan avukat Vahit Hamdioğlu da şunları söyledi: "Ukrayna'ya bir müvekkilim için arabuluculuk görüşmem vardı, salı günü onun için gittim. Cuma dönüş biletim vardı, perşembe günü savaş ilan edildi. Benim otelim Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın hemen yanındaydı, ilk patlama orada oldu. Sabah saat 6'da otel sallandı, uyandık, bayağı korktuk. Otelden açıklama yaptılar, boşaltmamızı söylediler. Biz de hemen çıktık ve 29 kilometre yürüyüp büyükelçiliğe gittik. Tanklar direkt yanımızdan geçiyordu, can güvenliğimiz hiç yoktu. Sağ olsun Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı, ana vatana döndük. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyoruz. Kaç saat sonra geleceğimiz zaten önemli değildi, vatana gelmemiz önemliydi." (DHA)Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-02-27 17:27:38

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