Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde Savaş bölgesinden yurda dönen vatandaşlar evcil hayvanlarını da yanlarında getiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde Savaş bölgesinden yurda dönen vatandaşlar evcil hayvanlarını da yanlarında getiriyor

İHA

Ukrayna'daki Rusya saldırıları sonrası çatışma bölgesinde kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 2 otobüs, 5 midibüs ile toplam 184 kişi daha Türkiye'ye Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Gelen vatandaşların evcil hayvanlarını da yanında getirildiği görüldü.

Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde Savaş bölgesinden yurda dönen vatandaşlar evcil hayvanlarını da yanlarında getiriyor

Ukrayna’daki Rusya saldırıları sonrası çatışma bölgesinde kalan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 2 otobüs, 5 midibüs ile toplam 184 kişi daha Türkiye’ye Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Gelen vatandaşların evcil hayvanlarını da yanında getirildiği görüldü.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı silahlı saldırıların ardından Ukrayna’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’nca çalışmalar başlatılmıştı. Ukrayna’dan Romanya gibi çevre ülkelere yönlendirilen vatandaşlar, ilgili ülkelerdeki Türkiye konsolosluklarının ayarladığı otobüslerle Türkiye’ye gönderiliyor. Bugün sabah saatlerinde ve gece boyunca da Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan 2 otobüs, 5 midibüs olmak üzere toplam 184 kişilik kafile daha yurda giriş yaptı. Pasaport işlemleri yapılan vatandaşlar tekrar geldikleri otobüsle yurda dağılmak üzere İstanbul’a doğru yola çıktı. Gelen vatandaşlar, ortalama 2425 saat yolcuğunun yaşandığı ifade edildi.
Ukrayna’dan gelen bazı vatandaşlar evcil hayvanlarını yurda getirdi. Lina isimli köpeğini yanında getiren Samet Ünal, “2 gündür yoldayız zor oldu ama geldik. Odessa’da biz yola çıktıktan sonra belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı gelmiş. Olayların başladığı ilk zaman yakından bomba sesi duyduk ama şu anda durum normalmiş. Sahiplendiğim köpekle geldik. Onun da pasaportu var artık Türkiyeli” dedi.
Çocuklarıyla birlikte çalıştığı iş yerini kapatarak Odessa’dan Türkiye’ye gelen Seracettin Özman, ”Savaş çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Savaştan dolayı kaçtık. İşlerimizi, arabalarımızı her şeyimizi bıraktık, çıktık geldik. Dün akşam haber aldık Odessa’da çatışma olmuş. Akrabalarımız orada şu anda kendi evlerinde” diye konuştu.

“Bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı”
Teyfik Karadoğan, "Kiev Ukrayna’da en çok çatışmanın olduğu bölge. Sürekli bombalar patlıyor. Evimin yakınlarına helikopter düşmüştü hatta. Sesini duyduk şiddetli şekilde. Sığınıkta kalmaya başladık. Kiev halkı çok zor durum yaşıyor şu anda yiyecek sorunu var. Yakınlarımız da var kaçmaya deniyorlar kendi imkanlarıyla. Biz Romanya’ya gittik. Orada bize Türkiye Cumhuriyeti sahip çıktı. 5 yıldır Ukrayna’dayım. Savaş söylentileri vardı 5 yıldır ama konduramıyorduk. Kendimizi psikolojik olarak hazırlamıştık. İnsanoğlu yaşama içgüdüsüyle hareket etmeye başlıyor. Biz de o içgüdü ile harekete ederek stoklarımızı yapmıştık. Sığınaklara geçmiştik. Her ne kadar hazırlıklı da olsak çok zor bir durumdu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza büründü
YEREL HABERLER Kar Edirne'den giriş yaptı, köyler kısa sürede beyaza ...
Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda (4)
YEREL HABERLER Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana ...
Kiev’den gelen ilk kafile yaklaşık 48 saat sonra Türkiye’ye ulaştı Kiev’de kaldıkları ev saldırıya uğrayan Türk gençleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Kiev’den gelen ilk kafile yaklaşık 48 saat sonra ...
Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda (3)
YEREL HABERLER Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana ...
Ukrayna’dan gelen Türkler otobüsün içinde İHA’ya konuştu
YEREL HABERLER Ukrayna’dan gelen Türkler otobüsün içinde İHA’ya ...
Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den onlarca otobüs yola çıktı
YEREL HABERLER Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için ...
Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana ...
Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan Ukrayna ve Türk vatandaşları gözyaşları içinde yaşananları anlattı
YEREL HABERLER Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan Ukrayna ve Türk ...
Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana vatanda
YEREL HABERLER Ukrayna'dan otobüslerle getirilen Türkler, ana ...
Odessa’dan gelen ilk kafile 24 saatin ardından Edirne’ye ulaştı Çatışma bölgesinden tahliye edilen Türk öğrenci, yavru kedisini de yanında getirdi
YEREL HABERLER Odessa’dan gelen ilk kafile 24 saatin ardından ...
Ukrayna’dan Türkiye’ye gelişler gece saatlerinde de devam etti Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen vatandaş: “Türkiye konsoloslukları çok yardımcı oldu, Allah hepsinden razı olsun”
YEREL HABERLER Ukrayna’dan Türkiye’ye gelişler gece saatlerinde de ...
Ukraynalı genç kız gözyaşları içerisinde yaşanan dramı anlattı
YEREL HABERLER Ukraynalı genç kız gözyaşları içerisinde yaşanan ...
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (4)
YEREL HABERLER Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya ...
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçan gözü yaşlı kadının anlattıkları duygulandırdı
YEREL HABERLER Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçan gözü yaşlı kadının ...
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı (3)
YEREL HABERLER Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya ...
Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen aile korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen aile korku dolu anları ...
Edirne’den yurda giriş yapanlar yaşadıklarını anlattı: "Tankların yandığını gördük”
YEREL HABERLER Edirne’den yurda giriş yapanlar yaşadıklarını ...
Savaştan kaçan Ukraynalı rahip: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum
YEREL HABERLER Savaştan kaçan Ukraynalı rahip: Türkiye'de kendimi ...
Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya başladı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan ayrılan Türkler, ana vatana ulaşmaya ...
Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: "Ukrayna'da büyük savaş var"
YEREL HABERLER Edirne'den giriş yapan vatandaşlar: "Ukrayna'da büyük ...
Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı
YEREL HABERLER Moldova'dan tahliye edilen Türkler, Edirne'ye ulaştı
Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi Edirne'ye geldi
YEREL HABERLER Ukrayna'dan tahliye edilen ilk Türk kafilesi ...
Keşan’da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Keşan’da huzur ve güven uygulamaları devam ediyor
Belarus'a gitmek için yola çıkan TIR şoförleri Kapıkule'de bekliyor
YEREL HABERLER Belarus'a gitmek için yola çıkan TIR şoförleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.