Trakya'da kar yağışı; ekipler sınır kapıları yolunda nöbette



Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/EDİRNE, (DHA)-BALKANLAR üzerinden gelen kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları yolunda ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Trakya'da, kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolundaki ekipler, ulaşımı açık tutmak için kar temizleme çalışmaları yapıyor. Hava sıcaklığının 2 dereceye düştüğü kent merkezinde ise zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor. Meteoroloji yetkilileri, Edirne'deki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirtti. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ile çevresinde de karla mücadele çalışmaları sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-02-28 12:13:49



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