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Ukrayna’dan 4 günde Türkiye’ye ulaşan vatandaşlardan çarpıcı sözler: “Biz evden çıktık, tanklarla peşimizden girip arkadaşlarımızın araçlarını ezdiler” “Türk pasaportlu olduğumuzdan dolayı sınırlarda bize hiç sorun sorulmadı ve bizi direkt geçirdiler”

İHA

Ukrayna’dan 4 günde Türkiye’ye ulaşan vatandaşlardan çarpıcı sözler: “Biz evden çıktık, tanklarla peşimizden girip arkadaşlarımızın araçlarını ezdiler” “Türk pasaportlu olduğumuzdan dolayı sınırlarda bize hiç sorun sorulmadı ve bizi direkt geçirdiler”

Ukrayna’daki Rusya saldırıları sonrası Türk vatandaşları otobüs kafileleri dışında araçlarıyla münferit olarak gelmeye devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte ülkesine dönen bir vatandaş, "Arkadaşlarımızın arabalarını ezip geçtiler" diye konuşurken, bir diğer vatandaş ise sınırlardan rahat bir şekilde geçtiklerini ifade ederek, “Türk pasaportlu olduğumuzdan dolayı bize hiç soru sorulmadı ve bizi direkt geçirdiler” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları başladığı ilk günden itibaren Ukrayna topraklarında yaşayan ve Türkiye’ye dönmek isteyen binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonu başladı. Cumartesi gününden bugüne kadar binlerce kişi hem kendi araçlarıyla hem de kafileler halinde karayolu ile Edirne’de sınır kapılarından yurda giriş yaptı. Otobüs kafileleri dışında Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan vatandaşlar bugün de kendi araçlarıyla gelmeye devam etti.
Ukrayna’dan aracıyla Türkiye’ye gelen Yaşar Yeldan, “Türk pasaportlu olduğumuzdan dolayı bize hiç soru sorulmadı ve bizi direkt geçirdiler. Bu yüzden Dışişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ukraynalılar bize ‘Türkiye bize yardımcı oldu çok teşekkür ediyoruz’ dediler. Özellikle Ukrayna’da Bayraktar’ın ismini bilmeyen yok" dedi.

“Biz evden çıktık, tanklarla peşimizden girip arkadaşlarımızın araçlarını ezdiler”
Aracı ile Türkiye’ye gelen vatandaşlardan Mehmet Dereci ise 4 gündür yolda olduklarını ifade ederek, “Beklemediğimiz bir anda kuzeyden tanklar geldi. Çok önemli bir baraj vardı ve Kiev’i tamamen sular altına bırakabilecek bir barajdı. İki gece boyunca barajı ele geçirmek için yüklendiler. Bombalar patlıyordu ve evimiz sallanıyordu. Orada kalan çok fazla arkadaşlarımız var. Biz yarım saat erken çıktık peşimizden tanklarla içeri girdiler ve arkadaşlarımızın arabalarını ezip geçtiler” diye konuştu.

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