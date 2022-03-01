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Ukrayna’dan gelen Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar Türkiye’de Gözü yaşlı Kırım Türkü kadın: “Birçoğumuzun eşi cephede”

İHA

Ukrayna’dan gelen Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar Türkiye’de Gözü yaşlı Kırım Türkü kadın: “Birçoğumuzun eşi cephede”

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar, günlerdir süren yolcuğunun ardından Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geldi. Gelen kafilede bulunan gözü yaşlı Kırım Türkü bir kadın ise eşlerinin cephede olduklarını ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaşın ardından bölgede bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları günlerdir bölgeden karayolu ile tahliye edilerek Türkiye’ye getiriliyor. Gelenler arasında bugün ise Kırım Türkleri de yer aldı. Aralarında sadece kadın ve çocukların olduğu yaklaşık 45 kişinin, Edirne’de Valilik tarafından yurtlarda ve misafirhanelerde ağırlanacağı öğrenildi. Gelen kafile protokol tarafından sınır kapısında karşılandı.
Gelen otobüste bulunan Susanna Mambetova isimli Kırım Türkü kadın, gözü yaşlı bir şekilde yaşananları anlatarak, “Çok teşekkür ederiz her şey için. Biz sadece kadınlar ve çocuklar geldik. Eşlerimiz orada kaldı. Yol boyunca eşlerimizle konuştuk. Birçoğumuzun eşi cephedeler. Bazıları da kadınları ve çocukları bombardıman olan yerden çıkarma çalışıyorlar” dedi.
Eşi cephede savaş bölgesinden olan Hanifi Kurtseyit isimi bir başka Kırım Türkü kadın ise, “Ukrayna’da çok kötü durum. Bizim eşlerimiz Ukrayna’yı korumak için oradalar. Kadınlar ve çocuklar geldi. Aslında gelmek istemedik ama çocukların çıkması lazımdı. 4 gündür yoldayız. Ukrayna halkı çok barışı sakin bir halk. Biz de Ukrayna halkımıza çok alıştık güzel insanlar. Bütün dünya Ruslar nasıl savaş açtı gördü. Çok kötü bir durum. Çıkmamız lazımdı oradan. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kırım Tatarlarının yanında” diye konuştu.

“Kendileri bizim soydaşlarımız, burası anavatan”
Edirne’ye gelen Kırım Türklerini Kapıkule Sınır Kapısı’nda karşılayan Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, “Bugün ilk defa bu otobüslerle Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkleri buraya geliyor. 34 gündür orada yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’ye giriş yapmıştı. Buraya gelenler bizde barınmak için geliyorlar. Biz başta valiliğimizin talimatıyla bütün kurumlar barınma iaşe her türlü hazırlığı yaptık. Kendileri bizim soydaşlarımız. Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkleri. Şu anda geçici olarak barınmalarını sağlayacağız. Hepsinin odaları hazır şekilde. İlk etapta 45 kadın ve çocuğu geldi. Bir otobüs daha gelecek. Edirne’de konaklayacaklar. Onlar bizim soydaşımız burası anavatan. Kırım bizim için çok stratejik ve önemli bir yer. İsterdik ki soydaşlarımız orada devam etsin. Tabi bu geçici bir durum. İnşallah ileride farklı gelişmeler de olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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