Kırım Türklerinden 45 kişilik ilk kafile Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'dan yola çıkan kadın ve çocuklardan oluşan 45 Kırım Türkü, Türkiye'ye getirildi. Gruptan 9 kadın ve 17 çocuk, Edirne'de Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi, diğerleri ise başka illerdeki yakınlarının yanına gitti.

Dışişleri Bakanlığı ve Kiev Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla, Kırım Türklerinden oluşan ilk kafile, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüsle Türkiye'ye getirildi. Eşleri Ukrayna'da kalan kadın ve çocukların oluşturduğu 45 kişilik kafile, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girdi. Kapıkule'de Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun karşıladığı kafileye yiyecek ve içecek ikram edildi. Kafileden 17 çocuk ile 9 kadın, Edirne'de İl Göç İdaresi tarafından Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirildi, diğerleri ise başka illerde bulunan yakınlarının yanına gitti. Evcil hayvanlarıyla çocuklarının oyuncaklarını da yanlarında getiren Kırım Türkleri, Ukrayna'da yaşadıkları kentlerden büyükelçiliğin girişimleriyle Kiev'de toplanıp Türkiye'ye getirildiklerini anlattı.

'EŞLERİMİZ SAVAŞTA'

Kadınlar, eşlerinin Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'da kaldığını anlattı. Kafiledeki Hanife Kurtseyit, yorgun olduğunu belirterek, "Savaştan geldik, 4 gündür yoldayız. Kedimin ismi Masal, onu da kurtardık. Biz Kiev'den geldik, her şey çok kötüydü. Çok korkunç günler geçirdik. Sadece kadınlar ve çocuklar olarak geldik. Eşlerimiz savaşta kaldı, sıcak noktada. Kimisi zaten askerdi, kimisi de askerliğe gitti savaşla birlikte. Aslında tüm Ukrayna halkı şu an ülkeyi korumak için orada" dedi.

Nigara İzidin de, "Türkiye'de olmaktan çok memnunuz. 4 çocuğumla geldim. Çok yorucuydu yolculuğumuz. 5 gündür yoldaydık. 15 yıl önce Kırım'dan çıkmıştım" diye konuştu.

Remziye Kurçeytova (12) ise, "Kiev'den geliyorum. Orada şu an savaş var ve o nedenle geldik. 2 kardeşim ve annemle buraya geldik. Babam Kiev'de kaldı. Ukrayna ordusunda Ruslara karşı savaşıyor. Çok korktuk orada. Bombalar ve silahlar vardı. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2022-03-01 12:42:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.