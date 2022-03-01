Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve D.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL

2022-03-01 12:50:47



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