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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşire Filiz’in adı onkoloji polikliniğinde yaşatılacak

İHA

Hemşire Filiz’in adı onkoloji polikliniğinde yaşatılacak

Yakalandığı amansız hastalık sonucu 2019 yılında hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Poliklinik Hemşiresi Nergis Filiz’in adını yaşatmak için meslektaşları onkoloji servisinde dört odanın yenilenmesini sağladı.
Daha önce de çeşitli uygulamalarla oda yenileyerek hem meslektaşlarının adını yaşatan hem de hemşire odasını modern bir görünüme kavuşturan Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, onkoloji servisinde bulunan dört odanın yenilenmesini sağlayarak, odalardan birine 2019 yılında kaybettikleri meslektaşları Nergis Filiz’in adını verdiler.
Odalar için düzenlenen törende konuşan Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Müdürlüğü Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, “Pandemi döneminden önce arkadaşımızı kaybettik. Arkadaşımızın adını yaşatacak bu odayı aslında çok daha önce yapmayı planlamıştık, ancak pandemi nedeniyle bugün yapabildik. On yıldır arkadaşlarımızla ortaklaşa olarak ‘ahde vefa’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Öncelikle Nergis’e vefa borcumuzu ödemek istedik. Daha sonra kurumumuza vefa borcumuzu ödemek istedik. Ve tabiki mücadelesinde onunla birlikte verdikleri çabalardan dolayı onkolojiye minnetimizi göstermek istedik. Elimizdeki imkanlarla ve kendi aramızda topladığımız paralarla bu dört poliklinik odasını Nergis arkadaşımız adına düzenledik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, “Hemşirelerimizin birlikteliği hep beraber olmaları kurum olarak bizi de sevindiriyor. Kendi arkadaşlarına desteklerini göstermeleri, kalan arkadaşların da kuruma olan aidiyet duygusunu arttıracaktır. Onların bu kuruma olan güvenlerini arttıracaktır” diyerek odaların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İrfan Çiçin, hizmet noktasında birçok şeyi başarmaya çalışırken kurum içi personel ve insani değerler açısından ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
Merhume hemşirenin oğlu Fatih Filiz ise, annesinin hastalıkla mücadele sürecinde yanlarında olan, onlarla birlikte mücadele veren sağlık çalışanlarına çok teşekkür ettiğini belirterek, annesinin adını ölümsüzleştirmede katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
Sadece bölgede yaşayan insanlara değil, farklı illerden de gelen hastalara da şifa vermek için çalıştıklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Hastanemiz herkes için bir umut. Sadece Edirne’ye değil, tüm Balkanlara hizmet veriyoruz. Burada çalışanlarımız da hasta oluyor. Burası bizim hem iş yerimiz, hem evimiz. Ama tedavi gördüğümüz bir yer aynı zamanda. Görevi başında iken amansız bir hastalığa yakalanan ve değerli hocalarımın bütün gayretlerine rağmen kaybettiğimiz çalışanımızın hatırasını yaşatan Hemşirelik Hizmetleri Müdürüm Saadet Elmas başta olmak üzere katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buna benzer etkinlikleri daha önce de yapmıştık. Bu aynı zamanda çalışanların kuruma sahip çıkması anlamına geliyor. Herkes için umut olacak bu kapının, herkese şifalar dağıtması dileğiyle” diyerek emeği geçen hocaları ve hemşireleri kutladı.
Konuşmaların ardından merhume hemşire Nergis Filiz’in isminin kapıya asılmasıyla odaların açılışı yapıldı.

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