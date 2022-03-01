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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle Türkiye’ye geldi

İHA

Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle Türkiye’ye geldi

Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk ve Ukraynalı anneler çocuklarıyla, savaştan kaçarak günlerdir süren yolcuğunun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.
Dışişleri Bakanlığınca Ukrayna’dan tahliyeler kapsamından 2 otobüs Edirne’den giriş yaptı. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları üzerine ülkeden ayrılan Ukraynalı ve Türk vatandaşlar bebekleriyle ve çocuklarıyla birlikte günler süren yolculuğun ardından Edirne Hamzabeyli Sınır Kapsından giriş yaparak Türkiye’ye gelmenin sevincini yaşadılar. Uzun yolculuğun sonunda bitkin düşen bebeklerin ve çocukların hallerini görenlerin yüreği dağlandı.
Ukrayna’nın Odessa kentinden ailesiyle birlikte gelen Meltem Layık, “Biz korkunç bir süreçle karşı karşıyaydık. Herkesin tahmin edebildiği gibi Odessa daha hafif yaşadı bu süreci. Diğer şehirleri biz Odessa'daki diğer tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz gibi televizyondan ve internetten takip ettik. Ama yavaş yavaş orası da karışmaya başlayınca bizde buraya her şeyimizi bırakıp gelmek zorunda kaldık. Umarım barış sağlanır. Kedimizi de aldık. Evimizi kapattık ve geldik. Konsolosluğumuz çok yardımcı oluyor onu söylemek isterim. Arandığınız takdirde buradan orada olan vatandaşlara söylemek istediğim her şeyleri hazırlayıp kapılarını kilitleyip arkalarına dönüp çıkıp konsolosluğa gidip işlerini halledip otobüse binip gelmeleri. Dört tane bomba patladı. Biz sadece dört tanesini duyduk. İlk gün 78 yere bomba atılmış ya da füze. ilk gün patlatılan bombalar evimize çok yakındı. Çok stresli bir gün geçti. Üçüncü ve dördüncü günü de ikişer tane patladı arkasından da zaten biz gelmeye karar verdik. Hiçbir sıkıntı yok. Biz de onun endişesini yaşadık ama varsa eğer tereddüttü olan, diye telefonda biz öğrendik. Her şekilde evcil hayvanları alıyorlar. Hiçbir şekilde pasaport, belge arzu etmiyorlar. Onları da elinize alıp beraberinizde getiriyorsunuz ülkenize” dedi.

“Üstümüzden sürekli olarak savaş uçakları geçti”
Ukrayna’da savaş uçaklarının sürekli olarak üzerlerinde uçtuğunu ifade eden Mehmet Akıncı ise, “Biz Ukrayna’nın Kirovograd şehrinden Odessa’ya geçmeye çalışırken üstümüzden sürekli savaş uçaklarını geçiyordu. Oralarda çok mağdur insanlar var aralarında çok sayıda çocuklar var. 15 kilometre yakınımıza bombalar düştü. Bu savaşta çoluk çocuk zulüm görüyor biz kendimizi buralara kadar attık ama oralarda nice çocuklar kaldı” dedi.

“Biz çocuklar korkuyoruz”
Ukrayna’nın Odessa şehrinden ailesiyle birlikte gelen 10 yaşındaki Kıvanç Layık, “Odessa’dan geldim. Orada patlama sesleri vardı birinci gün 1 tane bomba patlatıldı, dördüncü dün 5 tane patlatıldı diye hatırlıyorum çok korkmuştum. Bomba seslerinden kedim kaçtı ve kedimi yakalamaya çalıştık. Savaşın bitmesini istiyorum biz çocuklar korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

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