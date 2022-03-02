Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)TRAKYA Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde, özellikle 40 yaş üstü vatandaşlarda oluşan düşme riskinin önceden ölçülebileceği ve öğrencilerin artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görebileceği 'Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarı´ açıldı. Açılışta, artırılmış gerçeklik gözlüğünü deneyimleyen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Kendimi ayrı bir dünyada gibi hissettim. Ben kendim de dalış yapıyorum, sanki bir anda akciğerin içine dalmışım gibi hissettim" dedi.

Trakya Üniversitesi, açılışı gerçekleştirilen 'Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarı ile birlikte ilk artırılmış gerçeklik eğitiminin verileceği laboratuvarına kavuştu. Özellikle 40 yaş üstü, düşme riski olan bireylerin, yapılan testlerle önceden belirlenebileceği laboratuvarda, Tıp Fakültesi´nde okuyan öğrenciler de artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen laboratuvarın açılışına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkanı Ayten Canalp, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve davetliler katıldı.

'ÇAĞ ATLAMIŞ BİR KURUM HALİNE GELİYORUZ'

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, laboratuvarın düşme riski yaşama ihtimali olan ileri yaştaki vatandaşların için çok yararlı olacağını belirterek, "Gerçekten ileri yaştaki bir bireyin düşmesi kadar tehlikeli bir şey bilmiyoruz. Hemen hayat kalitesini etkileyebilecek kırıklar oluşabiliyor. Bunu test edecek, riskli grubu ele alacak bu laboratuvarı çok anlamlı buluyorum. İkinci anlamlı bulduğumuz şey de biliyorsunuz dünya artık dijital dünyaya gidiyor, artırılmış gerçeklik çok fazla eğitimde yer alacak. Arttırılmış gerçekliğin de kullanıldığı artık çağ atlamış bir eğitim kurumu hale geliyoruz" diye konuştu.

'AKCİĞERİN İÇİNE DALMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

Artırılmış gerçeklik teknolojisini deneyimleyen Prof. Dr. Tabakoğlu, "Kendimi ayrı bir dünyada gibi hissettim. Ben kendim de dalış yapıyorum, sanki bir anda akciğerin içine dalmışım gibi hissettim. Sigara içen birisinin akciğerini gördüm, üzüldüm, katranları gördüm. Bunu yaşayarak öğrenen bir öğrencinin unutması mümkün değil. Siz defalarca anlatırsınız ama bir kere gören ne demek olduğunu anlamış oluyor. Eğitim artık buraya doğru gidecek ve daha gerçekçi ve güzel olacak" dedi.

'40 YAŞIN ÜZERİNDE NÜFUSUN YARISINDA DÜŞME RİSKİ VAR'

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da kapsamı açısından Türkiye'nin en büyük Düşme Riski Ölçme ve İzleme Laboratuvarı'nın açıldığını belirtti. Üstündağ, "Düşmenin halk sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. 40 yaşın üzerindeki her birey bir ölçüde düşme riskiyle karşı karşıya ama yaştan bağımsız olarak kronik hastalıkları olan her birey düşme riskiyle karşı karşıya. Edirne özelinde bakacak olursak 2021 verilerine göre Edirne'de düşme riski olan 40 yaşın üzerindeki bireylerin oranı yüzde 50,5, nüfusun yarısından fazlası. Düşme riskinin arttığı 65 yaşın üzerine bakacak olursak, yüzde 22, yani 4'te 1'i. Bu anlamda bu laboratuvar çok önemli bir vazife icra edecek" ifadelerini kullandı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Başkanı Ayten Canalp ise "Bu çalışma bizim için çok kıymetli. Yaşlı nüfus açısından Türkiye'nin önde gelen illerindeniz dolayısıyla düşme riski de onlarda çok önemli biliyorsunuz. Biz ilk bu çalışmayı dinlediğimizde ilimiz için çok önemli ve anlamı bir proje olacağını düşündük. O nedenle kendilerine desteğimizin sonsuz olduğunu belirttik. Vakfımız da kuruluş amacı gereği bu tür çalışmaları da desteklemektedir. İnşallah hem ilimiz hem de Türkiye'miz için faydalı bir çalışma olur" şeklinde konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-02 15:23:20



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