Odessa'da askerlere ayrılan hastaneden taburcu edildi, tekerlekli sandalye ile geldi



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/EDİRNE, (DHA)RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Odessa kentinde yaşayan Mahire Mehmetov (80), kızı ve damadı ile birlikte Türkiye´ye geldi. Tekerlekli sandalye ile ülkeye giriş yapan Mehmetov´un, yatarak tedavi gördüğü hastanenin yaralı askerlerin tedavisi için boşaltılması üzerine taburcu edildiği belirtildi.

Ukrayna'da yaşayan Türklerin ana vatana gelişleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 49 kişi Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yaşadığı Odessa´da yatarak tedavi gördüğü hastanenin yaralı askerler için boşaltılması üzerine taburcu edilen Mahire Mehmetov da tekerlekli sandalye ile zorlu bir yolculuğun ardından kızı Arife Duman ve damadı ile birlikte Türkiye'ye ulaştı.

'ANNEM ACİL TABURCU EDİLDİ'

Nefes darlığı şikayeti bulunan Mahire Mehmetov´un İngilizce öğretmeni olan kızı Arife Duman, Türkiye'ye ulaştıkları içi çok mutlu olduklarını söyledi. Annesinin tedavisi tamamlanmadan hastaneden acil olarak taburcu edildiğini anlatan Duman, öğrencilerine de veda edememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Duman, şöyle konuştu:

"Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Odessa'daki Türk Başkonsolosluğu'na. Yolculuk çok kötü geçti, gerçekten böyle beklemiyorduk ama gelebileceğimizi de sanmıyorduk. Geldik, korkunçtu, yaşadığımız korkunun üzerine bir de çok zor bir yolculuk geçirdik. Ama çok şükür buradayız. Türkiye'deyiz, yani heyecanlıyım. Annem çok ağır hastaydı ve hastanede yatıyordu. Annemi acil taburcu etmek zorunda kaldık. Bize annemin bir ay daha hastanede yatması gerekirse tahliye edilemeyebileceği söylendi. Bu yüzden hastaneyle konuştum. Ben zaten hastaneye geldiğimde bana, 'Siz almasanız bile biz bütün hastaları şu anda taburcu ediyoruz. Hastaneyi askerler için boşaltmamız gerekiyor. İyi ki geldiniz zaten. Almak zorundasınız' denildi. Annemi öyle aldık. Çok zor geçti hakikaten ama buradayız. Çok teşekkür ediyorum herkese, ilgi alaka mükemmeldi. Özellikle Romanya'ya feribotla geldik. Çok soğuk ve kar belki eksi 1012 soğukta geldik. Romanya'da Kızılay derhal koştu. Annemi sırtlarında taşıdılar. Türk Konsolosluğu zaten çadır kurmuş, orada bizi bekliyordu."

Konuşmakta güçlük çeken Mahire Mehmetov ise kendilerine çok yardımcı olunduğunu belirterek, "Çok teşekkür ediyorum, herkes sağ olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-03-02 16:32:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.