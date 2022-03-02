Ukrayna'dan kaçtılar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'dan kaçtılar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldiler

DHA

Ukrayna'dan kaçtılar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldiler


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan ABD vatandaşı Donald Hofferber, Ukrayna asıllı eşi ve 3 çocuğuyla birlikte, zorlu bir yolculuktan sonra araçla geldikleri Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yürüyerek giriş yaptı. Ailenin 6 yaşındaki kızları Anna, savaşın korkunç yüzünü anlatmak için yara bandı ve sargı bezleriyle sardığı oyuncak ayısını bir an olsun yanından ayırmadı. 
Ukrayna'nın Nikolaev kentinde yaşayan ABD asıllı Donald Hofferber, Ukrayna asıllı eşi Lilia, çocukları Aleksandre (4), Michael (8) ve Anna (6) ile birlikte savaştan kaçarak, zorlu ve 7 süren yolculuklarının ardından Türkiye'ye geldi. Yaşadıkları kentten Odessa'ya geçen ve buradan otomobille Romanya sınırına gelen aile, sınır kapısındaki yoğunluk nedeniyle aracı bırakıp, bavullarıyla birlikte 8 kilometre yürüyüp Romanya'ya geçti. Buradan arkadaşlarından yardım isteyen Donald Hofferber, onların aracı ile Bulgaristan'da Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na getirildi. Buradan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tampon bölgeye yürüyerek geçen aile Türkiye'ye ulaştı. 
'EVİMİZİN YAKININA BOMBALAR DÜŞTÜ'
Zaman zaman gözyaşları döken Donald Hofferber, hayatlarını sürdürdükleri Nikolaev şehrinden savaşın başlamasıyla birlikte Odessa'ya geçtiklerini belirterek, "Oradan da bir arabayla sınıra doğru yola çıktık. O araba bizi olabildiğince uzağa götürdü, sanıyorum 14 kilometre gittik. Sonrasında bagajlarımızla 8 kilometre boyunca sınıra yürüyüp sınırı geçtik. Cuma akşamı gün batımından önce saldırmaya başladılar. Çok fazla saldırı oldu, helikopterler köprülere saldırdı. Evimizin çok yakınına bombalar düştü. Biz evimizi terk ettiğimizin ertesi günü Rus tankları evimizin önüne ulaşmış ama Ukrayna ordusu orada 20 Rus tankını etkisiz hale getirmiş" diye konuştu. 
Türkiye'de bir süre İstanbul'da kalmayı planladıklarını söyleyen Hofferber, "Gelme imkanımın bulunduğu İtalya veya İstanbul vardı ben de İstanbul'daki arkadaşlarımı tercih ettim. Bence Türkiye bizim için şu an güvenli. 1 ay kadar İstanbul'da kalmayı düşünüyorum, orada Amerikan Büyükelçiliği'ne gideceğim" dedi.
SAVAŞIN İZLERİ OYUNCAK AYISINDA
Ukrayna asıllı Lilia Hofferber ise Kapıkule Sınır Kapısı'nda gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ailenin kızları Anna ile savaşın korkunç yüzünü anlatmak için yara bandı ve sargı bezleriyle sardığı oyuncak ayısını bir an olsun yanından ayırmadı.
UKRAYNALI AİLE TÜRKİYE'YE SIĞINDI
Ukrayna'nın Lviv şehrinden yaşayan ve savaş başlamadan önce Macaristan'a geçen Ukraynalı Aleksandır Drogov, eşi Nina ve oğlu Daniel ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye kendilerini güvende hissettikleri için geldiklerini söyleyen Aleksandır  Drogov, "Polonya sınırına çok yakındaydı evim. Bölgedeki çoğu kişi şu anda savunma yapıyorlar şehirlerini. Şu anda nereye gideceğimize henüz karar vermedik. Şimdilik geçici bir yer bakacağız. Artık Türkiye'de kalacağım ama şu inancım tam, biz kazanacağız. Bence Ukrayna en güçlü ordulardan birisine sahip, hiç şüphem yok ki kazanacağız. Hayatıma devam etmem, işime devam edip para kazanmam gerekiyordu. Türkiye de Ukrayna halkına çok iyi davrandı bu süreçte ve bu nedenle Türkiye'ye sığındık" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-03-02 17:29:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi Odessa'dan taburcu edilen bazı hastalar da Edirne'ye getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, ...
Odessa'da askerlere ayrılan hastaneden taburcu edildi, tekerlekli sandalye ile geldi
YEREL HABERLER Odessa'da askerlere ayrılan hastaneden taburcu ...
Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek
YEREL HABERLER Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik ...
'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
Ukrayna'dan Rus eşiyle ana vatana gelen grafiker: Çocukla yerin 3 metre altında kaldık
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Rus eşiyle ana vatana gelen grafiker: ...
Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı
Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla gelen kadının haykırışı yürekleri sızlattı Odessalı kadın: “Artık siviller ölüyor” Odessa’dan Edirne’ye gelen kadın Rus halkına seslendi
YEREL HABERLER Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla gelen kadının ...
Toplum destekli polislerden çocuklara hediye
YEREL HABERLER Toplum destekli polislerden çocuklara hediye
Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi
YEREL HABERLER Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi
Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de misafir ediliyor
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, ...
Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, sınıra 8 kilometre yürüdü (2)
YEREL HABERLER Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, ...
Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle Türkiye’ye geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle Türkiye’ye ...
Uzunköprü’de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Uzunköprü’de gezici deprem simülasyon tırı ...
“Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât’ı” konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât’ı” konferansı ...
Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, sınıra 8 kilometre yürüdü
YEREL HABERLER Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, ...
Ukrayna’dan Türkiye’ye dönen vatandaşlar, Türkiye’ye adım atmanın mutluluğunu yaşıyor
YEREL HABERLER Ukrayna’dan Türkiye’ye dönen vatandaşlar, Türkiye’ye ...
Her sabah ailesi için endişeyle uyanıyor "Bugün vuruldular mı diye düşünüyorum"
YEREL HABERLER Her sabah ailesi için endişeyle uyanıyor "Bugün ...
Hemşire Filiz’in adı onkoloji polikliniğinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Hemşire Filiz’in adı onkoloji polikliniğinde ...
Güzel sanatlar fakültesinde “40'ıncı yıl anısına öğrenci sergisi”
YEREL HABERLER Güzel sanatlar fakültesinde “40'ıncı yıl anısına ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ...
Kırım Türklerinden 45 kişilik ilk kafile Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Kırım Türklerinden 45 kişilik ilk kafile Ukrayna'dan ...
Minik öğrenciler Osmanlı mirası mis meyve sabunu yapmayı öğrendi Osmanlı mirası Mis sabun, minik öğrencilerin elinde şekillendi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Osmanlı mirası mis meyve sabunu ...
Ukrayna’dan gelen Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar Türkiye’de Gözü yaşlı Kırım Türkü kadın: “Birçoğumuzun eşi cephede”
YEREL HABERLER Ukrayna’dan gelen Kırım Türkü kadınlar ve çocuklar ...
Ukrayna´dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye´de (4)
YEREL HABERLER Ukrayna´dan tahliye edilen 55 kişi daha Türkiye´de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.