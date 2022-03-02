Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2)

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4 TUTUKLAMA

Edirne'de, polisin düzenlediği 'Tunca-2' operasyonu kapsamında gözaltına alınan, UYAP yakalaması bulunan 6 kişiden C.M. ile G.Ç., savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Mustafa Sivrikaya, 1 yıl 8 ay hapis cezası olan Emre Gündoğdu, 2 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Samet Örs ve 3 yıl 1 ay 15 gün cezası olan Beycan Çokbakan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2022-03-02 17:35:02



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