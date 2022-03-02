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Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen baba, 17 yaşındaki kızını Kiev'de bırakmak zorunda kaldı

İHA

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen baba, 17 yaşındaki kızını Kiev'de bırakmak zorunda kaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarından kaçarak Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapan aile 17 yaşındaki kızlarını Kiev'de bırakmak zorunda kaldılar.
Ukrayna’da günlerdir süren savaştan Ailesiyle birlikte kaçarak gelen Caner Acemoğulları, 17 yaşındaki kızını sokağa çıkma yasağı yüzünden Ukrayna’da bırakmak zorunda kaldı. Kızının baldızıyla birlikte Kiev’de olduğunu ve sürekli olarak sığınakta saklandıklarını söyledi.

“Evimin yakınında havalimanı bombalandı”
Evinin yakında bombalar patladığını söyleyen Caner Acemoğulları, “Yaklaşık 8 yıldır Ukrayna’da yaşıyorum. Hani yaşayan bilir derler ya gerçekten de öyle. Evimin yakınında havalimanı vardı ve ilk gün sabah saat 05.30'da havalimanı bombalandı. Bizler bombaların patlaması ve siren sesleriyle uyandık. İnsanlar o saatte çocuklarını okula hazırlıyorlardı ve bomba patlama sesleri yüzünden herkes panik halindeydi. Ailemle toparlanıp kayınvalidemin yanına gitmek için yola çıktık. O sıra bütün benzin istasyonları doluydu. İnsanlar marketlere, eczanelere ve bankamatiklere akın ettiler. Her yerde uzun kuyruklardan oluşan sıralar vardı” dedi.

“Kızımı yanıma alamadım”
Ülkede tedbir amaçlı sokağa çıkma yasağından dolayı 17 yaşındaki kızını baldızının yanında bırakmak zorunda kalan Acemoğulları, “Ülkede doğu tarafından batıya doğru bir akın söz konusuydu bu nedenle sınırlar kapatıldı ve belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağından dolayı 17 yaşındaki kızım Kiev’de kaldı. Orada baldızımla birlikte kalıyor yeri güvenli aksi bir durumda evin altında bulunan sığınağa saklanıyorlar. Kızımla sadece internet üzerinden görüşebiliyoruz. Ukrayna’nın batısında küçük bir butik otelim var. Orada doğudan batıya gelen misafirlerimizi ücretsiz bir şekilde konaklamaya açtık” ifadelerini kullandı.

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