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Ukrayna’nın yaraları sarılıyor Edirneliler mağdur vatandaşlar için tek yürek oldu

İHA

Ukrayna’nın yaraları sarılıyor Edirneliler mağdur vatandaşlar için tek yürek oldu

RusyaUkrayna arasında günlerdir devam eden savaşta mağduriyet yaşayan vatandaşlar için 2 arkadaşın başlattığı yardım kampanyasına Edirnelilerden büyük destek geldi.
Ukrayna’da savaşın ortasında mahsur kalan vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına Edirneliler kayıtsız kalmadı. Kadın, erkek, çocuk kışlık kıyafetler, termal iç giyim bot, hijyen malzemeleri, ilkyardım malzemeleri, uyku tulumu, çorap gibi acil ihtiyaçların bulunduğu yardım kolileri, 4 Mart Cuma günü Edirne’den yola çıkarak İstanbul Büyükelçiliği aracılığı ile Ukrayna vatandaşlarına ulaştırılacak.
Ukrayna’da yaşanan savaşta mahsur kalan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için başlatılan kampanya kapsamında insani yardım malzemelerin yanı sıra çocuklara oyuncak gönderilmesi de yürekleri ısıttı.
Savaş bölgesinde mahsur kalan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlar için tek yürek olan Edirneliler, battaniyeden, ayakkabıya, giyimden, gıdaya, temizlik ürünlerinden, ilkyardım malzemesine kadar birçok temel ihtiyacı göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.
Her konuda olduğu gibi bu noktada da birlik ve beraberlik vurgusu yapan Edirne halkı, evdeki makarnasını, bulgurunu, konservesini bile savaş mağdurları için paylaştı.
Rusya Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası vatandaşların mahsur kaldığını ve zor anlar yaşadığını söyleyen Bir El Bin Nefes Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Islattı, savaşta her zaman kadınlar, çocuklar ve hayvanların mağdur olduğunu belirtti.

“Oradaki insanların acısını kendi acımızmış gibi hissediyoruz”
Savaş bölgesindeki insanların acısını kendi acıları gibi hissettiklerini belirten Islattı, “Çünkü biz kanıyla bu toprakları kazanmış bir milletiz. Kurtuluş Savaşını görmüş bir milletiz. Özgürlük mücadelesinin ne demek olduğunu belki de en iyi bilen bir milletiz. Bu sebeple oradaki insanların acısını bir nebze olsun dindirebilmek istedik. Birkaç arkadaş olarak başlattığımız bir hareketti. Sonra ailesi orada mahsur kalan Kutsal Bora arkadaşımız ile iletişime geçtik. Eşi ve kızı Ukrayna’da mahsur kaldığı için hala tahliye işlemleri ile uğraşıyorlar. Oradaki insanlara ve hayvanlara bir faydamız olsun diye Ukrayna Büyükelçiliğine ulaştırdığı ihtiyaç listesi dâhilinde hareket ederek ihtiyaç malzemelerini toplamaya çalıştık” dedi.
Edirne halkının bu konuda çok duyarlı davrandığını aktaran ıslattı, toplanan malzemelerin 4 Mart Cuma günü İstanbul Büyükelçiliği’ne ulaştırılmak üzere yola çıkacağını ifade etti.
Ukrayna’da mahsur kalan eşi ve 1 buçuk yaşındaki çocuğunun dönmesini dört gözle bekleyen Edirneli Kutsal Bora da savaş bölgesinde mahsur kalan vatandaşların en çok ihtiyacı olan malzemelerin toplanmasına yardım ediyor.
Eşi ve çocuğunun halen dönemediğini ve savaş bölgesinde olduğunu aktaran Kutsal Bora, Ukrayna’daki siviller, kadınlar ve çocukların çok zor durumda olduğunu belirtti. İnsani yardıma muhtaç birçok insan olduğunu söyleyen Bora, “Biz de Edirne’den bir yardım eli uzatmak istedik. Orada kanayan yaralara, üşüyen çocuklara, kadınlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Edirne’de yardımsever ve gönüllü vatandaşlardan toplanan yardımlar 4 Mart Cuma günü yola çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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