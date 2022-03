Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçış: Tedarik zinciri kırıldı bebekler, yaşlılar herkes çok zor durumda TİKA Ukrayna Temsilcisi Esmer: Her gün sirenler çalıyor, bombalar patlıyor

Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle can güvenliği için ülkelerini terk edip gelen Ukraynalı ve Ukrayna’da yaşan Türk vatandaşlar, Hamzabeyli Sınır kapısından giriş yapmaya devam ediyor.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüslerle tahliyeler devam ediyor. Ukrayna’nın Kiev kentinden 32 kişilik bir kafile Edirne Hamzabeyli sınır kapısından giriş yaptı. Kafile arasından 1 aylık Yusuf Semih bebekte ailesi ile giriş yaptı.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren TİKA Ukrayna Temsilcisi Cüneyt Esmer, her gün sirenlerin çaldığını ve bombaların patladığını söyledi.

Esmer, tedarik zincirinin kırıldığını ve bebeklerin, yaşlıların ve herkesin çok zor zamanlar yaşadığını belirterek, “Şu anda bildiğiniz gibi çok ağır bir savaş var. Ukrayna halkı çok güçlü bir direniş sergiliyor. Tabi savaşın etkileri çok ağır. Tedarik zincirleri kırıldı. Çocuklar, bebekler, yaşlılar hastalar çok mağdur. Ukrayna’da bizim çok fazla vatandaşımız ve öğrencimiz var. Dışişleri bakanlığımız yaklaşık 1 aydır hem öğrencilerin hem de vatandaşların oradan tahliyesi için canla başla çalışıyorlar. Kriz masası kuruldu Ankara’da Elçiliğimizde tek tek vatandaşları arayarak ülkeyi terk etmek için tavsiyelerde bulundu. Savaş başlayınca da tahliyeler başladı. Otobüsler kaldırıldı, tren kaldırıldı 2 bin 500 kişi için. İkinci seferler düzenleniyor trenlerle. Sadece Türk vatandaşlarımız için değil Ukraynalı, Türkmen, Azeri gibi bir çok milletten kişileri de yardımcı olunuyor. İnşallah son vatandaşımız, öğrencimiz oradan çıkana kadar mücadelemiz devam edecek. Ben ilk günden beri oradayım. Önce tehditlerle başladı, daha sonra Donbass’nın tanımasıyla başladı. Her gün bombalar patlıyor. Sirenler çalıyor. Kiev halkı metrolardaki sığınaklara sığınmış durumda” dedi.

Esmer Dışişleri Bakanlığına ve elçiliğe çok teşekkür ettiğini vurguladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar 'özgürlük' diye haykırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.