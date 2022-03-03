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Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara karşı savaşıyor

DHA

Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara karşı savaşıyor


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA) UKRAYNA'dan tahliye dilen Kırım Türklerinden Zera Ahmedova, 2 çocuğuyla birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Kiev'de durumun çok kötü olduğunu söyleyen Ahmedova, "Savaştan çocuklarımızı kaçırdığımız için çok mutluyuz. Eşim Ukrayna için Rusya ile savaşıyor" dedi.
Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'da yaşayan Kırım Türklerinin Türkiye'ye getirilmeleri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile tahliye edilen ve büyük çoğunluğunu Kırım Türklerinin oluşturduğu çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 86 kişi, 2 otobüsle Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Savaştan kaçan Kırım Türkleri, Türkiye'nin kendilerine ve çocuklarına sahip çıkmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
'TÜRKİYE BİZE YARDIM ETTİ'
İki çocuğuyla birlikte gelen Kırım Türklerinden Zera Ahmedova, Kiev'de durumun çok kötü olduğunu belirterek "Kiev'den geliyoruz, Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Savaştan çocuklarımızı kaçırdığımız için çok mutluyuz. Onlarla birlikte geldik. Eşim Ukrayna için Rusya ile savaşıyor. İki gün iki gece otobüsle yolculuk yaptık, çok yorulduk. Türkiye bize yardım etti. Edirne'de otelde bize kalacak yer ayarladılar. Savaşın ikinci günü Kiev'den çıktık. Eşim ile telefonla sürekli görüşüyoruz. Bana durumun çok kötü ve patlamaların olduğunu söylüyor. Ama onlar savaşa hazırlar" dedi.
'BÜTÜN OKULLAR NEREDEYSE BOMBALANDI'
Ukrayna'nın Harkov kentinden gelen öğrenci Aleyna Doğan, Rus ordusunun bütün okulları bombaladığını söyledi. Yaşadıkları bölgede durumun çok kötü olduğunu anlatan Doğan, "Durum çok kötüydü ve ilk önce trenle Lviv'e gittik. Oradan devletimizin sağladığı otobüsler ile Romanya'ya gittik ve ardından Türkiye'ye getirildik. Bütün okullar, neredeyse bombalandı, her yer dümdüz edildi. Savaş da hala devam ediyor. Ne olacağını hiç bilmiyoruz. Görüştüğüm arkadaşlar, durumun kötü olduğunu söylüyor. İlk başta sivillere zarar verilmeyeceği söylendi ama zarar veriyorlar. Çok güçlü bombalar kullanıyorlar" diye konuştu. 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince karşılanan ve gidecek yerleri olmayan Kırım Türkleri, Edirne'de yurtlara yerleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-03-03 13:31:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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