İpsala’da 'Yalnız değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak

Edirne’nin İpsala ilçesinde 'Yalnız değilsin' projesi üçüncü kez uygulanacak.

İpsala İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör ‘ün koordinasyonunda, Vakıf Mütevelli Heyeti Kararları doğrultusunda başlatılan İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelince yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların ev temizliği ve tadilat işlerinin yapılması ayrıca hanelere ayni ve nakdi sosyal destek verilmesi, sağlık problemlerinin yerinde çözümü ile ilgili bakanlıkça kabul edilen sosyal yardım projesi İpsala'da başladı.

Proje kapsamında, 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki gelir seviyesi düşük kendi işlerini tek başına göremeyen vatandaşların ev temizliği ve tadilatları yapılacak olup talep etmeleri durumunda yemekleri de yapılacak. Proje sayesinde vatandaşlar, ile birebir sohbet edilerek samimi ve sıcak iletişim kurularak ihtiyaç ve talepleri tespit edilecek. Sosyal Devlet olma ilkesi gereği vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlanacak. Proje 2022 yılı boyunca devam etmesi planlanmaktadır. Bu süre zarfında vakfımızca 7 personel istihdam edilmiştir. Projenin başarılı olması hâlinde önümüzdeki yıllarda daha fazla aileye hizmet edilmesi için çalışmalar yapılacak.

Proje ile ilgili İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör şunları aktardı:

“Bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız insan onuruna yakışır şekilde yaşama haklarına sahiptir. Bu proje ile yaşlı, engelli ve muhtaç bireylerimizin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması kapsamında temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sarı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözülecektir. Kaymakamlık bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personelimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız, Yalnız Değilsiniz diyerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Projemize katkı sağlayan Mütevelli Heyet Üyelerine, Vakıf Müdürümüze ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz“ dedi.

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