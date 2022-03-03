Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı" Ukrayna’dan gelen sevdiklerini gözü yaşlı karşılıyorlar Ukrayna’dan gelen oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı" Ukrayna’dan gelen sevdiklerini gözü yaşlı karşılıyorlar Ukrayna’dan gelen oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

İHA

Savaş bölgesinden kaçanlara Gözyaşlı karşılama: "Yavrumun eğitimi yarıda kaldı" Ukrayna’dan gelen sevdiklerini gözü yaşlı karşılıyorlar Ukrayna’dan gelen oğlunu görünce gözyaşlarını tutamadı

Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle can güvenliği için ülkelerini terk edip gelen Ukraynalı ve Ukrayna’da yaşan Türk vatandaşları Hamzabeyli Sınır kapısından karşılayan aileler duygu dolu anlar yaşadı.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüslerle tahliyeler devam ediyor. Ukrayna’dan ana vatana gelen Türk vatandaşlarını gözü yaşlı aileleri karşılıyor.
3 yıldır Harkov’da Üniversitede Tıp Fakültesinde eğitim gören Alperen Gündoğdu’yu Anne ve Babası karşıladı. Çocuğunun pasaport kontrol noktasında gören baba Niyazi Gündoğdu gözyaşlarını tutamadı. 8 aydır çocuğunu göremediğini dile getiren baba Gündoğdu “Lanet olsun Rusya'ya. Sekiz aydır görüşmüyoruz. Üç yıldır Ukrayna'da okuyor. Tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Bu savaşlar masum insanların, çocukları. En büyük etkilenen insanlar onlar. Allah korusun. Savaş çok kötü. Neyi paylaşamıyorlar bu dünyada hayatta anlamamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların genç insanları hayatlarını oynuyorlar. Yazıklar olsun. Bu hale getirenlere. Ülkemizin Cumhurbaşkanı olsun. Bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Geldi. Devletimizin yanımızda olduğunu hissettik yani. Allah razı olsun. Cümlemizden cümlesinden” dedi.
Anne Ayfer Gündoğdu ise oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak okulunun yarım kaldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Harkov'dan 60 saatte gelen Gülce: Gümrükteki görüntüler kötüydü
YEREL HABERLER Harkov'dan 60 saatte gelen Gülce: Gümrükteki ...
İpsala’da 'Yalnız değilsiniz' projesi üçüncü kez uygulanacak
YEREL HABERLER İpsala’da 'Yalnız değilsiniz' projesi üçüncü kez ...
Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara karşı savaşıyor
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen Kırım Türkü Zera: Eşim Ruslara ...
Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçış: Tedarik zinciri kırıldı bebekler, yaşlılar herkes çok zor durumda TİKA Ukrayna Temsilcisi Esmer: Her gün sirenler çalıyor, bombalar patlıyor
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Türkiye'ye kaçış: Tedarik zinciri kırıldı ...
TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir insanlık dramı var
YEREL HABERLER TİKA Ukrayna Koordinatörü Esmer: Çok büyük bir ...
Ukrayna’nın yaraları sarılıyor Edirneliler mağdur vatandaşlar için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Ukrayna’nın yaraları sarılıyor Edirneliler mağdur ...
Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen baba, 17 yaşındaki kızını Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen baba, 17 yaşındaki ...
Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı (2)
Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşları sevinç ve hüznü ...
Ukrayna'dan kaçtılar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yürüyerek geldiler
YEREL HABERLER Ukrayna'dan kaçtılar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye ...
Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, hastanedeki diğer hastalar taburcu edildi Odessa'dan taburcu edilen bazı hastalar da Edirne'ye getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna Odessa'da yaralı askerlerin sayısı artınca, ...
Odessa'da askerlere ayrılan hastaneden taburcu edildi, tekerlekli sandalye ile geldi
YEREL HABERLER Odessa'da askerlere ayrılan hastaneden taburcu ...
Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek
YEREL HABERLER Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik ...
'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
Ukrayna'dan Rus eşiyle ana vatana gelen grafiker: Çocukla yerin 3 metre altında kaldık
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Rus eşiyle ana vatana gelen grafiker: ...
Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de 'Tunca-2' operasyonu: 20 gözaltı
Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla gelen kadının haykırışı yürekleri sızlattı Odessalı kadın: “Artık siviller ölüyor” Odessa’dan Edirne’ye gelen kadın Rus halkına seslendi
YEREL HABERLER Savaş bölgesinden 5 yaşındaki oğluyla gelen kadının ...
Toplum destekli polislerden çocuklara hediye
YEREL HABERLER Toplum destekli polislerden çocuklara hediye
Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi
YEREL HABERLER Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi
Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, Edirne’de misafir ediliyor
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri, ...
Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, sınıra 8 kilometre yürüdü (2)
YEREL HABERLER Tatile gittiği Odessa'da patlamalara şahit oldu, ...
Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle Türkiye’ye geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı ve Türk anneler bebekleriyle Türkiye’ye ...
Uzunköprü’de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Uzunköprü’de gezici deprem simülasyon tırı ...
“Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât’ı” konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Hacı Bektâş-ı Velî ve Makâlât’ı” konferansı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.