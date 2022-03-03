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Harkov'dan 60 saatte gelen Gülce: Gümrükteki görüntüler kötüydü

DHA

Harkov'dan 60 saatte gelen Gülce: Gümrükteki görüntüler kötüydü


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov şehrinden 60 saatlik yolculukla Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisi Gülce Kurt (20), "Ukrayna'dan çıkışta, gümrükte çok kötü görüntüler vardı. Halk panik içinde şehri terk etmeye çalışıyordu. Şu anda Türk olanların yüzde 90'ı ülkeye dönüş sağladı" dedi.
Ukrayna'da mahsur kalan ve Dışişleri Bakanlığı´nın devreye girmesiyle kara yoluyla 60 saatlik yolculuk sonrası Türkiye'ye gelen, Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gülce Kurt, babası Cemal Kurt (53) ile birlikte Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 1 ay önce sınavları için Ukrayna'ya gittiğini belirten Gülce Kurt, "Geçen salı gecesi 02.00-02.30 sıralarında Rusya Devlet Başkanı bir açıklama yaptı ve 'Askerlerime savaş emri veriyorum' dedi. Açıklamadan 10-15 dakika sonra Harkov'da yoğun bir şekilde patlama sesleri duymaya başladık. İnternetten takip ettiğimde birçok yerde patlamaların meydana geldiğini duyduk. Sabaha kadar hiç uyumadık. Sabah olduğunda halkın bankalardan para çektiğini, marketlerde yoğun bir sıra olduğunu ve erzak depoladıklarını gördük. Biz de para çekerek, erzak depoladık. Evde sığınmaya başladık. Bu sırada sürekli hava saldırısı sirenleri çalıyordu. Kiev'de yoğun çatışmalar sürüyordu. Devlet başkanı da halkına Kiev'i savunmasını söylüyordu. Zaten sınır şehrindeyiz. Evimiz sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeydi. Gün içinde sürekli çatışma sesleri devam etti. Mecburen aileme de haber vermek durumunda kaldım. Zaten bütün dünya gündemine oturmuştu" diye konuştu.
'2 GÜN EVDE MAHSUR KALDIK'
Hava sahalarının da kapatılmasıyla mahsur kaldıklarını anlatan Kurt, "Uçak bileti alacaktım ama maalesef yoktu. Nasıl tahliye olabileceğimizi düşünmeye başladık. Daha sonra Kiev Büyükelçiliği´nden 'Durumu takip ediyoruz, en iyi tahliye planı oluşturulacak' diye bir mesaj geldi. Babamla görüşerek Keşan Belediye Başkanı'mızla irtibata geçmesini söyledim. Sağ olsun başkanımız hem kendisi ilgilendi hem de AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'a yönlendirdi. Bu sırada şehirde yoğun bir şekilde patlama ve çatışma sesleri devam ediyordu. 2 gün evden çıkmayarak, mahsur kaldık. İnsanlar sığınaklara ya da metrolara sığındı" dedi. 
'TÜRKLERİN YÜZDE 90'I ÜLKEYE DÖNÜŞ SAĞLADI'
Saldırının 3'üncü gününde Harkov'dan otobüs kalkacağının söylediğini aktaran Kurt, "Yine milletvekiliyle iletişime geçtim. 2 saat içerisinde beni aradı ve Cumhurbaşkanı'mız ile Dışişleri Bakanı'mızın otobüsü ayarladığını ve dönüşün sağlanacağını söyledi. Daha sonra bizim 60 saatlik zorlu bir otobüs yolculuğumuz başladı ama durum çok kötüydü. Ukrayna'dan çıkışta, gümrükte çok kötü görüntüler vardı. Halk panik içinde şehri terk etmeye çalışıyordu. Şu anda Türk olanların yüzde 90'ı ülkeye dönüş sağladı. Çok zorlu günlerdi. Umarım bu savaş biter. Çünkü bu savaşın asla bir kazananı yok" diye konuştu. 
Baba Cemal Kurt ise zor durumda kaldıklarını ve yaşadıkları paniği kızlarına belli etmemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Sağ olsunlar, 2'nci günden sonra iyi haberler gelmeye başladı. Başkanımıza ulaştık, o da vekilimize ulaştı. Sağ olsun kendisi de bakan yardımcısıyla görüştüğünü ve en kısa sürede Türkiye´ye geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu´na, vekilimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu da Gülce´nin yurda sağ salim dönmesinden mutluluk duyduğunu kaydederek, "Savaşın ortasından geldi. Çocuklar, savaşın en mağduru. Dünya mağdur. Savaşa hiç gerek yok. Ekonomi ve çıkarlar uğruna dünya barışını bozuyoruz. Umarız barış, en kısa sürede tekrar sağlanır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-03-03 14:56:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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