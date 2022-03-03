Ukrayna'dan tahliye edilen oğullarını gözyaşlarıyla karşıladılar



Mehmet YİRUN/EDİRNE, (DHA)RUSYA'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan tıp fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu, sınırda annesi Ayfer ve babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Oğullarını 8 aydır göremediklerini belirten çift, büyük mutluluk yaşadı.

Ukrayna'da yaşayan Türkler, ana vatana gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Romanya'dan otobüse bindirilen, aralarında Ukraynalıların da bulunduğu 90 kişi daha Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Kafiledeki Harkov'da tıp fakültesi 3´üncü sınıfta öğrenim gören Alperen Gündoğdu'yu sınırda, 8 ay görmediği annesi Ayfer ile babası Niyazi Gündoğdu karşıladı. Oğullarına sarılan çift, gözyaşlarına hakim olamadı.

Oğlunu 8 aydır görmediklerini söyleyen Niyazi Gündoğdu, "Üç yıldır Ukrayna'da okuyor, tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Meraklı gitti oraya, lanet olsun. Bu savaşlar masum insanları, çocukları etkiliyor. En büyük etkilenen insanlar onlar. Allah korusun onları. Savaş çok kötü. Neyi paylaşamıyorlar bu dünyada, hayatta anlamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların, genç insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Yazıklar olsun, bu hale getirenlere. Bu arada gerçekten ülkemizin cumhurbaşkanı olsun, bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Devletimizin yanında olduğunu hissettik. Allah razı olsun, cümlemizden cümlesinden" dedi.

Ayfer Gündoğdu ise, "8 ay sonra gördüm oğlumu. Allah herkesi kavuştursun. İnşallah savaş biter. Çok mutlu gönderdik ama okulları yarım kaldı" diye konuştu.

Gündoğdu çifti oğullarını yanına alarak, yaşadıkları Bursa'ya gitti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN

2022-03-03 15:18:18



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