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Azerbaycanlı aile Rus bombardımanından son anda kurtulmuş Savaştan kaçan Bağşelili: “Rus askerleri kapımıza kadar geldi” Azerbaycanlı aile: “Ailemizle birlikte bombadan son anda kurtulduk”

İHA

Azerbaycanlı aile Rus bombardımanından son anda kurtulmuş Savaştan kaçan Bağşelili: “Rus askerleri kapımıza kadar geldi” Azerbaycanlı aile: “Ailemizle birlikte bombadan son anda kurtulduk”

Rusya’nın askeri harekat başlattığı Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlı aile bombaların patlamasında son anda kurtuldu.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı aile Edirne’nin Hamzabeyli Sınır kapısından giriş yaptı. Uzun zamandır ailesi ile Harkov kentinde yaşayan Hakşin Bağşelili çok zor anlar yaşadığını söyledi.
Bağşelili ailesi ile birlikte yaşadıkları Harkov kentinde bombalardan son anda kurtulduklarını vurgulayarak, “Yeğenlerimin okuduğu okula kadar patlattılar. Camdan bakıyorduk çatışmalar kapımızın önüne kadar gelmişti. Ruslar yani kapımızın önüne kadar gelmişti. Ben ve ailemiz son anda kurtulduk. Bizim geçtiğimiz sokaklarda yarım saat sonra patladı. Canlı canlı insanların öldürüldüğünü gördüm. 27 yaşındayım böyle vahşiliği ilk kez gördüm. Yani çok korktuk. Şükrediyoruz ki canımızı zorla kurtardık. Durum çok zor bütün arkadaşlarımız orada ve onlar için çok endişeleniyoruz. Gözümle çok kayıplar gördüm. Onlarda bir can. Okulları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar. Çok zor anlar yaşadık. 3 aylık çocuk ile indik bodrum katına bombalar patlıyor, çatışmalar sürüyor. Silahların sesleri çocuklarım kulaklarına geliyor. Çocuklarımızın kulaklarını kapatıyoruz” dedi.
Anıl Sahila ise çok ölmüş insanlar gördüğünü belirterek çok zor anlar yaşadığını söyledi.
Akrabalarını, arkadaşlarını Harkov’da bıraktığını ifade eden Mamidova Sahila, “Biz 3 gündür yoldayız. Orada çok kötüydü her şey. Konuşmak çok zor. İnsanlar ölüyor. Çocuklar çok korkuyordu. Mecbur orada kalıyorduk çıkma yolumuz yoktu. Sonunda buraya geldik çok şükür. Akrabalarımız arkadaşlarımız geride bıraktık” şeklinde konuştu.
Çocuklarının silah ve bomba seslerinde çok korktuğunu söyleyen Ülker Bağşelili, “Biz çok korktuk. Her şey çok zor. Çocuklarımız çok korktu. Çok şükür geldik buraya. Herkesi öldürüyorlardı. Çocuğum buraya gelene kadar ağladı. Çok yorulduk” ifadelerini kullandı.

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