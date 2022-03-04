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Ukrayna'dan gelen Sanver: Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü

DHA

Ukrayna'dan gelen Sanver: Rus askerleri arkadaşlarımı acımasızca öldürdü


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan gelen Levent Sanver, "Kiev ve Harkov şehrinde yaşayan Ukraynalı arkadaşlarım Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüler. Öldürülen insanların videoları da var. Bu öldürülen insanların cenazelerini sokaklara kaldırıp attılar. Şu anda orada çok acımasız bir savaş devam ediyor" dedi.
Rusya'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile tahliyeler sürüyor. Ukrayna'da yaşayan Türklerin yanı sıra Ukraynalılar, Kırgızistan, Kırım Tatar Türkleri, Türkmenistan, Azerbaycan uyrukluların da bulunduğu tahliye edilenler Türkiye'ye getiriliyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 6 otobüsle 300 kişi Türkiye'ye giriş yaptı. Gelen yabancı uyruklularını bazıları tanıdıklarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Edirne İl Göç İdaresi'nin belirlediği yurtlara yerleştiriliyor. 
'RUS ASKERLERİ UKRAYNALI ARKADAŞLARIMI ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜ'
Rivne kentinden gelen Levent Sanver, Ukraynalı arkadaşlarının Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüğünü söyledi. Ukrayna halkının Rus askerlerine karşı ülkelerini kahramanca savunduğunu anlatan Sanver,"Ukrayna'nın Rivne kentinde yaşıyorum. Benim yaşadığım bölgede bir sıkıntı yaşamadım ancak Kiev ve Harkov şehrinde yaşayan Ukraynalı arkadaşlarım Rus askerleri tarafından acımasızca öldürüldüler. Öldürülen insanların videoları da var. Öldürülen insanların cenazelerini sokaklara kaldırıp attılar. Şu anda orada çok acımasız bir savaş devam ediyor. Kiev ve Karadeniz bölgesinde Harkov, Kerson'da ciddi manada insan ölüyor. Ve şu anda Ukrayna insanlarını beslemek için ciddi sorunlar yaşıyor, ciddi yardıma ihtiyaç var. Bu emperyalist savaşın bir an önce bitirilmesi lazım. Hangi tarafın haklı olduğunu önemli değil, bu savaşın bir an önce bitirilmesi gerekir. Benim eşim Ukraynalı ve kalp hastası, o ülkesinde kaldı ve bana dediği 'sen git ben ülkem için burada savaşacağım' dedi. Benim orada gördüğüm, biz Çanakkale Savaşı'nda ülkemizi nasıl savunduysak, onlar da kadını, askeriyle ülkelerini savunuyorlar" dedi 
Ukrayna'dan eşi ve 2 çocuğu ile gelen Oksana Tezer, Rus saldırısının devam ettiğini belirterek, "Eşim ve 2 çocuğumla Türkiye'ye geldim. Türkiye bize çok yardım etti. Bize ücretsiz otobüs ayarladı. Ben Ukrayna vatandaşıyım eşim Türk, İstanbul'a gidiyoruz. Yaklaşık 5 gündür yoldayız. Bulunduğumuz şehirde Rus saldırıları devam ediyor. Savaştan zarar gören çok arkadaşım var "diye konuştu.
'BİZE TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI'
Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını anlatan Türkmenistanlı üniversite öğrencisi Ayla Huseynova, "Biz oradayken durum kötüleşmeye başladı ve ailemiz bize oradan ayrılmamızı söyledi. Bize Türkiye sahip çıktı ve buraya getirdi. Ailem Türkmenistan'da, okulumun bitmesine bir yıl kalmıştı. Diplomamı alıp öyle gitmek istiyordum ama savaş biterse tekrar gidip okulumu bitirmek istiyorum. Türkiye vatandaşı olmamamıza rağmen Türkiye'nin bize sahip çıkmasından dolayı Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıkıp buraya getirdiler" dedi. 
Azerbaycan vatandaşı Elçin Rafi, ise Türkiye'nin sadece Türklere değil herkese sahip çıktığını ifade ederek, "Harkov şehrinde yaşıyorum, çok patlamalar oldu ve korktuk, 3-4 gün geçtikten sonra Lviv şehrine gittik. Daha sonra bizi Türk otobüsleri alıp buraya getirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na telefon açtık ama ulaşamadık. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun. Sadece bize değil herkese sahip çıktı Türkiye" dedi. Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını anlatan Kırım Türkü Zarema Ozenbash ise "Kiev'den geliyorum. Kırım Türküyüm ve bize Türkiye sahip çıktı. Biz oradayken çatışmalar devam ediyordu. Sokakta çatışmalar yaşanıyordu. Aç susuz kalanlar var. Ben Kiev'i terk ettiğimde arkadaşlarımız orada çok zorluk çekiyordu. Ben torunlarımla buraya geldim. Erkekler orada savaşta kaldı" dedi.(DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2022-03-04 16:19:50

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