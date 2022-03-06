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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte para operasyonu

İHA

Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte para operasyonu

İstanbul'dan Edirne'ye gelen ve sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine otoban gişelerde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yaklaşık 2 milyon lira değerinde sahte dolar ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte paraya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye gelen şüpheli aracı otoban gişelerde durdurdu. Araç sürücüsü V.A'nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada bin 185 adet 100 Amerikan doları, 395 adet 50 Amerikan doları olmak üzere toplam bin 580 adet sahte 138 bin 250 Amerikan doları para ele geçirildi. Sahte paranın yaklaşık 2 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan V.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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