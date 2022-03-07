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Marmara´da sıcaklık 6 ila 8 derece düşecek

DHA

Marmara´da sıcaklık 6 ila 8 derece düşecek


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi´nin bugünden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesinin beklendiği bildirildi. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle, hafta boyunca azalarak, hafta sonunda bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, çarşamba, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerde kar, perşembe gününden itibaren bölge genelinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İstanbul´da ise hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışların, çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, önümüzdeki hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarının, İstanbul´un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması bekleniyor. Kademeli olarak azalacak olan hava sıcaklıklarının, hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altına düşmesi bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-03-07 15:40:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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