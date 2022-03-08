Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

İHA

Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

Edirne’de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç kızlar "erkek işi" olarak nitelendirilen mesleklerini gururla yapıp aile bütçesine katkı sağlıyorlar.
Edirne’de yaşayan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları iş hayatlarında, akaryakıt istasyonlarında sadece erkeklerin çalışabileceği algısını da kırdılar. Müşterilerinden destek gören Rabia ve Semanur, gün geçtikçe işine dört elle sarıldı. Kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösteren pompacı genç kızlar, ‘istasyon işi erkek işidir’ klişesini de yıktılar. Yaptıkları işle erkeklere taş çıkaran pompacı genç kızlar, araçlara yakıt doldurup, araçların camlarını siliyor.

“Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok”
Akaryakıt istasyonunun pompacılarından Rabia Sakarya, kendisini gören kişilerin şaşırdığını ama çoğunluğu kadınlardan oluşan sürücülerinden kendisini desteklediğini söyledi. Bazı sürücülerin bu işi bırakması yönünde kendisine söylemleri olduğuna da değinen Sakarya, “Ama ben işimden oldukça memnunum kadının başaramayacağı hiçbir şey yok” dedi. Sakarya, “Bazı sürücüler beni erkek sanıp doldur ağabey diyorlar. Amca diyenler de var. Ama sonra kadın olduğumu anlayınca düzeltmeye çalışıyorlar olsun ben alıştım” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara´da sıcaklık 6 ila 8 derece düşecek
YEREL HABERLER Marmara´da sıcaklık 6 ila 8 derece düşecek
Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule'de buluştu
YEREL HABERLER Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule'de buluştu
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Kapıkule’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı ...
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla bilinci kapandı; 19 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla bilinci ...
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
YEREL HABERLER Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, ...
Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi
YEREL HABERLER Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi
Edirne’de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
YEREL HABERLER Edirne’de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada ...
Enez'de fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Enez'de fahiş fiyat denetimi
Enez’de Serdar 7M radarı kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Enez’de Serdar 7M radarı kaçakçılara göz açtırmıyor
Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte para operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.