Evde saçını, işte arabaları boyuyor: Eylem boya ustası oldu Televizyonda izlediği belgesel hayatını değiştirdi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde oto boya ustalığı yapan kadın, “Kadınların istediği takdirde yapamayacağı iş yoktur" dedi.



8 yıl önce eşi Selçuk Kuşçu'nun da desteğiyle Uzunköprü Sanayi sitesindeki oto boya atölyesinde eşiyle birlikte çalışmaya başlayan Eylem Kuşçu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü çalışarak kutladı. Kuşçu, kadınların istediğinde her işi yapabileceğini vurgulayarak, “Kadınların istediği takdirde yapamayacağı iş yoktur. Yeter ki istesinler. Birileri ne der, ya da ben bunu yapabilir miyim diye düşünmesinler” dedi.



Her şey belgesel izlerken oldu

Kadınların istihdama katılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Kuşçu, izlediği bir belgeselden çok etkilendiğini ifade ederek, “Televizyonda belgesel izlerken eşiyle birlikte lastik tamiri yapan bir teyze gördüm. Acaba ben de böyle bir şey yapabilir miyim diyerek eşimle konuştum, işlerine yardımcı olmak istediğimi söyledim. Eşimde bana olumlu cevap verdi. İlk başta yapabilir miyim diye tereddüt ettim ama eşim bana yapabilirsin, ben sana öğreteceğim dedi. Eşimin yapabilirsin kelimesi bana ilham kaynağı oldu. Denedim, pes etmedim. Bantlama işleri, zımparalama işleri derken sonunda başardım” dedi.

Eşinin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Selçuk Kuşçu, “Eleman yetişmediğinden dolayı eşimi bu işe teşvik ettim. Çıraklık, kalfalık derken en sonunda Eylem Usta olmuş oldu. İşi en ince ayrıntısına kadar öğrenip dört dörtlük boya ustası oldu. Arabaları boyuyor, pasta cila yapıyor. Bütün işlemleri rahatlıkla yapıyor” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Eylem Kuşçu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün adına yakışır bir biçimde emeğimizle ve alnımızın teriyle çalışmaya devam ediyoruz. Türk kadının istediğinde her şeyi yapabileceğini, aile ekonomisine ve ülkesine bir şeyler kazandırabileceğini görmek istiyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

