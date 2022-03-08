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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını öğrendi

İHA

Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını öğrendi

Unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatının yaygınlaşmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamak amacıyla Edirne 75. Yıl İlkokulu ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde etkinlik düzenlendi.
Unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını yapmayı öğrenen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdi. Edirne Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından öğrenci ve öğretmenlere, ebru sanatının yapımını anlattı. İlk olarak tekneye yoğunlaştırılmış su ekleyen ve istenen kıvamı yakalayana kadar karıştıran öğrenciler, daha sonrasında teknede hazırlanan sıvı tülbentten süzülerek temizleme işlemi yaptı.
Sınıflarda kurulan sehpalarda ebru sanatının inceliklerini anlatan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri daha sonra öğrencilere uygulama yaptırdı. Ebru sanatının tüm inceliklerini öğrenme hevesinde olan öğrenciler, keyifli geçen ilk etkinlikte, seçtikleri renkler ve su üzerine oluşturdukları desenlerle hayallerini kâğıda yansıttı.
Etkinliğe katılan 75. yıl ilkokulu öğretmenlerinden Hasan Filiz, çocuklara ebru sanatını sevdirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde etkinlik yaptıklarını ifade etti.
Öğrencilerin bu etkinlikte severek görev aldığını belirten Filiz, her öğrencinin kendine özgü farklı eserler ortaya çıkardığını söyledi.
Ebru Sanatını yapan kişilerin duygu düşüncelerini renk ve desenlerle ifade ettiğini söyleyen Öğretmenlerden Serpil Çetin, öğrencilerin de bu etkinlikte hem kendilerini keşfedeceğini hem de var olan yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacaklarını aktardı.
75.yıl İlkokulu öğrencileriyle birlikte renklerin suyla buluştuğu geleneksel sanatı yaşatmaya çalıştıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Ebru Sanatı Usta öğreticilerinden Merve Yazıcı, çocuklarla birlikte bu kadar keyifli bir etkinlik gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Öğrencilerin renklerle ve suyla buluşmasını sağladıklarını belirten öğretmenlerden Ali Küçük, ebru sanatını hep birlikte öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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