Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Keşan´da



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)ZAFERİN 107'nci yılı dolayısıyla şehitler anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürümeye başlayan, Çanakkale Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Edirne´nin Keşan ilçesine ulaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı için şehitler anısına, elinde Türk bayrağı ile 6 gün önce İstanbul'un Esenler ilçesinden yürümeye başlayan Saffet Gümüş, 177 kilometre katederek Keşan´a ulaştı. Saffet Gümüş, 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğini söyledi. Elinde taşıdığı Türk bayrağını 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini belirten Gümüş, "Bundan 6 gün önce İstanbul Esenler´den, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu´dan almış olduğum bu bayrağı nasip olursa 18 Mart´ta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan´a ileteceğim. Yürüyüşümüzün adı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü´ çünkü Çanakkale´de şehit olanlar bizim dedelerimiz. Biz onların torunlarıyız. Tokatlı onbeşli torunlarıyız. Onlar bundan 107 yıl önce aç kaldılar, susuz kaldılar, ekmeksiz kaldılar, elbisesiz kaldılar. Ölüm metresi, 8 metreye kadar düşmüştü. Allah mekanlarını cennet eylesin. İyi ki bu toprakları bize emanet etmişler. Bizde onların emanetine sahip çıkıyoruz. Bir farkındalık yürüyüşü yapıyoruz. Allah bizden Çanakkale ruhunu eksik etmesin. Bizden Çanakkale ruhunu eksik ederse damarımızdaki kan kurusun. Gençlere şunu söylüyorum; gençler vatansız, bayraksız yaşanmaz. Çevremizde görüyoruz. En yakın Ukrayna´da. Zenginle fakir aynı şu an. Hiçbir farkı yok. Ne olursunuz vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım. Yolumuz uzun, yolumuz çetin, yolumuz şehitler yolu Çanakkale" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-03-08 13:35:39



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