Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar ve çocukları unutulmadı

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi’ndeki gönüllü gençlerin organizasyonuyla Edirne’de misafir edilen Kırım Türkü savaş mağduru kadınlar ve çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlik yüzleri güldürdü.

RusyaUkrayna arasında devam eden savaş sebebiyle yaşadıkları ülkeyi terk edip Türkiye'ye sığınan Kırım Türkü kadın ve çocukların yaraları Edirne'nin misafirperverliği ile sarılıyor. Savaş mağduru kadınlar, bir yandan Ukrayna'daki sevdiklerinden gelecek iyi haberleri beklerken, üzüntülerini çocuklarına yansıtmamaya çalışıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gönüllü gençler tarafından düzenlenen etkinlikte savaş mağduru annelere karanfil dağıtılırken, çocuklar ise masal okuma ve yüz boyama etkinliği ile eğlendirildi. Kırım Türkleri, bir an önce savaşın bitmesini ve evlerine dönmeyi beklerken, düzenlenen etkinlikle verilen birlik ve beraberlik vurgusu, yürekleri ısıttı.



Kalpleri sevdiklerinde kaldı

Parkta, bahçede ve sokakta oyun oynamaya hasret kalan çocuklar, bomba ve patlama sesleriyle yaşadıkları kâbusu atlatmaya çalışıyor. Yaşanan savaş dolayısıyla eşlerini geride bırakmanın hüznünü yasayan Kırım Türkü kadınlar ise misafir edildikleri otelde yürekleri buruk bir kadınlar günü kutluyor. Rusya'nın saldırısı sebebiyle eşlerini Ukrayna'da bırakarak çocuklarıyla Türkiye'ye sığınan Kırım Tatar Türkleri, misafir edildikleri Edirne'de, bir an önce savaşın bitmesini ve barışın gelmesini diledi. Kiev'den gelen Galina Kamalova, kısa sürede savaşın bitmesini dilerken, savaş nedeniyle kendilerine kapılarını açan Türkiye'ye minnettar olduklarını belirten Kamalova, bir an önce evlerine dönmeyi beklediklerini ifade etti. Bombalardan kaçıp Türkiye’ye sığındıklarını söyleyen Anide Kurtseitova, burada mutlu olmaya çalışsalar da akıllarının ve kalplerinin sevdiklerinde kaldığını belirtti.

