“Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” etkinliği

İHA

“Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” etkinliği

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda karbon emisyonunu azaltmak için “Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Karbon emisyonunu azaltma konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı bir yaşam için sporun önemini ön plana çıkarmak için Trakya Üniversitesi ve Keşan Belediyesinin iş birliğiyle Keşan Yusuf Çapraz Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu’nda “Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” etkinliği gerçekleştirildi.
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu önünde başlayan etkinlikte konuşan Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, düzenlenen bisiklet turu ile karbon emisyonunu azaltmayı ve fiziksel aktiviteyi arttırmayı amaçladıklarını ifade etti. Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Buluşmamızın amacı aslında insanlarda karbon emisyonunu azaltacak farkındalığı oluşturmak. Fiziksel aktivitenin artması amaçlanarak sen de bisiklet sürmeye katıl mesajını vermek istiyoruz. Bu etkinlik tek yönlü değil, tek mesajlı değil, eş zamanlı olarak 7’den 70’e her yaşta insanın spor yapabildiğini gösterebilen bir etkinlik. Derneklerle beraber bugün sivil toplumun içinde olan yeni nesil gençlerin onlarla beraber adaptasyon ve ortak hareket ettiğini gösterebilecek bir etkinliktir. Bu etkinlik bir başlangıç olacak. Daha sonra kendi alanlarında kendilerini ispat etmiş gençlerin eğitimleri, etkinlikleri, sporları, öğretileri, anlatıları, dinletileriyle beraber her Perşembe devam edecek” diyerek yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi ise pandemi sebebiyle ara verilen bu etkinliklere hasret kalındığını ifade ederek, “Bu bir farkındalık hareketi. Barışa, iyiliğe, dostluğa, çevreye, doğaya ihtiyaç duyduğumuz, doğaya sahip çıkmamız gereken günlerdeyiz. Dostluk, barış, kardeşlik ve güzel yarınlar için pedallara basalım” diyerek katılımcılara teşekkür etti.
Arda Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Fidan, Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Murat Harman ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) Başkanı Faruk Eker bisikletin sağlıklı bir yaşam için önemine yer vererek, bu etkinliğe katılım sağlayanlara teşekkür ettiler.
Trakya Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyeleri, Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu üyeleri, Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) ve Arda Bisiklet Derneği üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen etkinlik Keşan Yusuf Çapraz Uygulamaları Bilimler Yüksekokulu önünden başlayarak Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde tamamlandı. Etkinliğe yaklaşık 100 bisikletli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Valisi Canalp: “Tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp: “Tüm kadınlarımızın gününü ...
Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar ve çocukları unutulmadı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar ve ...
Şehitler için Çanakkale’ye yürüyen Gümüş, Keşan’a ulaştı Torundan dedeye vefa yürüyüşü adım adım devam ediyor
YEREL HABERLER Şehitler için Çanakkale’ye yürüyen Gümüş, Keşan’a ...
Savaşın mağdur kadınları: Kadınlar Günü'nü savaştan kaçarak geçirdiler
YEREL HABERLER Savaşın mağdur kadınları: Kadınlar Günü'nü savaştan ...
Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Keşan´da
YEREL HABERLER Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Keşan´da
Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı
100 bin lira yasak av cezası
YEREL HABERLER 100 bin lira yasak av cezası
Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını öğrendi
YEREL HABERLER Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını ...
Evde saçını, işte arabaları boyuyor: Eylem boya ustası oldu Televizyonda izlediği belgesel hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Evde saçını, işte arabaları boyuyor: Eylem boya ...
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
YEREL HABERLER Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna ...
Marmara´da sıcaklık 6 ila 8 derece düşecek
YEREL HABERLER Marmara´da sıcaklık 6 ila 8 derece düşecek
Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule'de buluştu
YEREL HABERLER Bakan Muş, Arnavutluk Bakanı ile Kapıkule'de buluştu
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Kapıkule’de bir araya geldi
YEREL HABERLER Ticaret Bakanı ve Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı ...
Attığı tokat arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Attığı tokat arkadaşını öldürdü
Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla bilinci kapandı; 19 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla bilinci ...
Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, rehabilitasyona alındı
YEREL HABERLER Yük taşımacılığından kurtarılan atlar, ...
Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi
YEREL HABERLER Zincir marketlere ayçiçek yağında stokçuluk denetimi
Edirne’de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada sürücülerin kaçması şaşırttı
YEREL HABERLER Edirne’de aynı saatte meydana gelen 2 ayrı kazada ...
Enez'de fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Enez'de fahiş fiyat denetimi
Enez’de Serdar 7M radarı kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Enez’de Serdar 7M radarı kaçakçılara göz açtırmıyor
Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte para operasyonu
YEREL HABERLER Edirne'de 2 milyon TL'lik sahte para operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.