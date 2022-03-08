Ukrayna'dan gelen Kurtseyitova: Kalplerimizi şu an orada



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Savaşa hayır' etkinliğinde Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'dan gelen Kırım Tatar Türkü Hanife Kurtseyitova, 8 yıl içinde ikinci işgali yaşadıklarını belirterek, "Tüm erkekler şu anda Ukrayna'da savaşta. Ne kadar memleketten uzakta olsak da kalplerimiz şu an orada" diye konuştu.

Türk Ocakları Edirne Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Rusya´nın Ukrayna´ya saldırısına tepki göstermek için, 'Savaşa hayır' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ile Türkiye'ye getirilen Kırım Tatar Türklerinden Hanife Kurtseyitova'nın konuşması duygulandırdı. Kurtseyitova, ailesiyle birlikte 8 yıl içerisinde ikinci işgali gördüklerini belirterek kalplerinin, eşinin de askerde olduğu Ukrayna'da kaldığını belirtti. Türk devletinin her zaman yanlarında olduğunu belirtip teşekkür eden Kurtseyitova, "Biz birkaç gün önce 4 otobüs geldik, sadece kadınlar ve çocuklar olarak. Tüm erkekler şu anda Ukrayna'da savaşta. Çoğumuz Ukrayna'da yaşıyoruz. Ukrayna halkı çok barışçı ve sakin millet. Kimsenin toprağına hiçbir zaman göz dikmeyen, kimseye zararı olmayan bir halk. Şimdi Ruslar Ukrayna'ya karşı savaş açtı. Orada sadece askerler değil, tüm Ukrayna halkı savaşıyor. Halkın yarısı askerdeyse diğer yarısı da cephede destek veriyor" dedi.

'UZAKTA OLSAK DA KALPLERİMİZ ORADA'

Kırım Tatar Türkleri olarak, 8 yıl önce Kırım'dan ayrıldıklarını ifade eden Kurtseyitova, "8 yıl önce Kırım'dan çıktık, o zaman tüm dünya oradaki işgali koruyup sustu. Tüm dünya bir şey söylemedi. Şimdi ikinci işgali yaşıyoruz ama eminiz, hiçbir şüphemiz yok ki Ukrayna halkı zafer kazanacak. Türk halkının da böyle tarihi günleri var biliyoruz, Çanakkale var, o zaman da Kırım Tatarları sizin yanınızdaydı. O zaman siz kazandınız, çünkü öz toprağınızı çok seviyordunuz. Biz de Kırım Tatarları ve Ukraynalılar olarak aynıyız. Ne kadar memleketten uzakta olsak da kalplerimiz şu anda orada. Benim eşim dahil olmak üzere herkes askerde. O kadar çok insan kaybettik ki ama Ruslar başaramayacak" diye konuştu.

'KIRIM TATAR TÜRKLERİNİN GÜVENLİĞİ EN HASSAS NOKTAMIZ'

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz de Rusya'nın harekatının sadece Ukraynalılara karşı değil, Kırım Tatar Türklerine karşı da yaptığını dile getirdi. Öz, "Uluslararası hukuk kurullarını hiçe sayan dünyada barış ve istikrarı tehdit eden Putin yönetimindeki Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini kınıyoruz. Özellikle Ukrayna halkına ve sivillere yönelik saldırıların gerçekleşmesi bir savaş suçudur. Kırım Tatar Türklerinin güvenliği bizim en hassas olduğumuz noktadır. Bu konudaki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bütün dünyanın gözlerinin önünde Rusya Ukrayna'yı parça parça yutmaktadır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-08 15:54:20



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