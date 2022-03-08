Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen Nevrekop'u, motosiklet tutkunları uğurladı



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, şaka yaptığı Özkan Makas'ın (43), yumruk darbeleriyle bilinci kapanıp, tedavi gördüğü yoğun bakımda 19 gün sonra hayatını kaybeden Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200'e yakın motosiklet tutkunun katıldığı törenle toprağa verildi.

Olay, 16 Şubat'ta Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşıyla birlikte restorana gitti. Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas ile sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı. Bilincini yitiren Nevrekop'un kalbi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü sırada durdu. Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Nevrekop, dün 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

200 MOTOSİKLETLİ CENAZEYE EŞLİK ETTİ

Nevrekop için kent merkezinde bulunan Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ailesi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 200 motosiklet tutkunu katıldı. Cenazede Nevrekop'un tabutunun yanında, çok sevdiği motosiklet tutkusunu simgeleyen kaskı kondu. Nevrekop, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı sonrası Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nevrekop'un cenazesinin camiden alındığı sırada, 200'e yakın motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Korna sesleriyle arkadaşlarını uğurlayan motosikletliler uzun konvoy oluşturdu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-08 18:54:58



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