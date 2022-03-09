Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı

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EDİRNE, (DHA)EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturmada; aralarında uzman ve akademisyen, avukat, astsubay, müfettiş, mühendislerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Manisa'da operasyon başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-03-09 14:15:39



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