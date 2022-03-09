İpsala'da şehit aileleri ve yakınları unutulmadı

Edirne’nin İpsala ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit aileleri ve yakınları unutulmadı.

İpsala İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ve protokol mensupları, İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen yemekte şehit aileleriyle bir araya geldi.

Katıldığı organizasyonda konuşan Kaymakam Güngör, “Bugün burada çok değerli şehit annelerimiz, şehit eşlerimiz ve onların yakınları bulunmaktadır. Bizler her zaman onlarla beraber olmaktan mutlu oluyoruz. Kendilerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle günler bize birlik beraberliğimizin daha da güçlü ve sağlam olduğunu gösteriyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.