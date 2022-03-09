Çanakkale’de düzenlenen fuara 2 bin öğrenci katıldı

Trakya Üniversitesi, Çanakkale’de düzenlenen ve pek çok üniversitenin yer aldığı “Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri”ne katıldı. Trakya Üniversitesi ile birlikte 20 üniversitenin stant açtığı fuarı, farklı liselerde öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenci ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden Yıldıray Ercan, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan Şef Mehmet Biter tarafından tanıtımı yapılan Trakya Üniversitesi standı büyük ilgi gördü. Üniversite adayı öğrencilerin, velilerin ve rehber öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda Trakya Üniversitesi standını ziyaret edenlere, üniversitenin akademik birimleri, öğrencilere sunulan imkânlar, kulüp faaliyetleri ve yurt dışı öğrenci hareketliliği hakkında bilgi verildi. Üniversite hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arayan öğrenciler, Trakya Üniversitesi standından olumlu izlenimlerle ayrıldı.

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