Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı (2)



MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-70 km/saat-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın, cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-03-09 15:50:23



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