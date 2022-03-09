Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler 'savaşa hayır' temasıyla koşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler 'savaşa hayır' temasıyla koşacak

DHA

Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler 'savaşa hayır' temasıyla koşacak


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)BALKAN Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) organizasyonuyla, Edirne'de mayıs ayında bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu'nda Ukraynalı atletler 'savaşa hayır' diyerek koşacak. BUDDER Başkanı Önder Akdağ, özellikle saldırı altındaki ülkelerinden kaçan Ukraynalı kadın atletlerin maratona katılım sağlayacağını belirterek, "Katılımın farkındalık dolayısıyla daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.
En son 2020 yılında 6'ncısı gerçekleştirilen ve pandemi dolayısıyla 2021'de yapılamayan Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği (BUDDER) tarafından kapsamı genişletilerek Balkan ülkelerinin tamamının katılacağı şekilde tasarlandı. Uluslararası Edirne Maratonu ismiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenecek organizasyon öncesi basın toplantısı gerçekleştiren BUDDER Başkanı Önder Akdağ, bu yıl Ukraynalı atletlerin de katılacağını belirtti.
'SAVAŞA OLMASIN' DİYEREK KOŞACAKLAR
Rusya'nın askeri harekat düzenlediği ülkelerinden kaçan Ukraynalı kadın atletlerin maratona katılacağını ve 'savaşa hayır' temasıyla koşacaklarını ifade eden Akdağ, "Dünyada birçok spor etkinliklerinde Ukraynalı sporcular seslerini duyurmak adına bulundukları her platformu 'savaşa hayır' şeklinde bir farkındalığa dönüştürüyorlar. Geçen hafta da bizimle iletişime geçen sporcular oldu. Bununla ilgili ayrıca o sporcuların da katıldığı bir basın toplantısı planlıyoruz. Türkiye'de bulunan Ukraynalı atletler, özellikle göç sebebiyle gelen kadın atletler organizasyonda 'savaş olmasın' diyerek bu farkındalığa dikkat çekmek adına koşacaklarını belirttiler. Bu anlamda katılımın o farkındalık dolayısıyla daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.
Organizasyona, 2022 Edirne Yılı'nı temsilen 1022 atletin katılmasını beklediklerini belirten Akdağ, "Ukraynalı atletler için özel bir kontejyan açılmayacak. Bu yıl hedeflediğimiz 1022 atlet. Kayıtlar doluyor, spor camiasından talepler geliyor, ek kontejyanlar açıyoruz. Eğer yoğun bir talep olursa tabii ki ek kontejyan açacağız ama sadece Ukraynalı atletler için yok. Bu uluslararası bir etkinlik ve katılım kriterleri bellidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-03-09 16:18:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı (2)
YEREL HABERLER Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a ...
Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a 'kuvvetli kar' uyarısı
YEREL HABERLER Marmara'nın doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'a ...
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Hastanemiz hepimiz için umut ve şifa kapısı" Ameliyathane odaları son teknolojiye göre yenilendi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Hastanemiz ...
Çanakkale’de düzenlenen fuara 2 bin öğrenci katıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de düzenlenen fuara 2 bin öğrenci katıldı
Edirne’de ekmeğe ve tava ciğere zam yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de ekmeğe ve tava ciğere zam yapıldı
İpsala'da şehit aileleri ve yakınları unutulmadı
YEREL HABERLER İpsala'da şehit aileleri ve yakınları unutulmadı
Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı ...
Ukrayna’da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebeği Türkiye’ye geldi
YEREL HABERLER Ukrayna’da sığınakta doğan 5 günlük minik kız bebeği ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde yakalandı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ...
Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen Nevrekop'u, motosiklet tutkunları uğurladı
YEREL HABERLER Şaka yaptığı arkadaşının yumruklarıyla ölen ...
Yüzlerce motosikletli Nevrekop’u son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Yüzlerce motosikletli Nevrekop’u son yolculuğuna ...
3 üniversite ve 3 ülke sanat için bu kez Makedonya’da bir araya geldi
YEREL HABERLER 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bu kez Makedonya’da ...
Ukrayna'dan gelen Kurtseyitova: Kalplerimizi şu an orada
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen Kurtseyitova: Kalplerimizi şu an ...
“Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” etkinliği
YEREL HABERLER “Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” ...
Edirne Valisi Canalp: “Tüm kadınlarımızın gününü kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum”
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp: “Tüm kadınlarımızın gününü ...
Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar ve çocukları unutulmadı
YEREL HABERLER Dünya Kadınlar Gününde savaş mağduru kadınlar ve ...
Şehitler için Çanakkale’ye yürüyen Gümüş, Keşan’a ulaştı Torundan dedeye vefa yürüyüşü adım adım devam ediyor
YEREL HABERLER Şehitler için Çanakkale’ye yürüyen Gümüş, Keşan’a ...
Savaşın mağdur kadınları: Kadınlar Günü'nü savaştan kaçarak geçirdiler
YEREL HABERLER Savaşın mağdur kadınları: Kadınlar Günü'nü savaştan ...
Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Keşan´da
YEREL HABERLER Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu, Keşan´da
Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi takip sonucu yakalandı
100 bin lira yasak av cezası
YEREL HABERLER 100 bin lira yasak av cezası
Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını öğrendi
YEREL HABERLER Öğrenciler, unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını ...
Evde saçını, işte arabaları boyuyor: Eylem boya ustası oldu Televizyonda izlediği belgesel hayatını değiştirdi
YEREL HABERLER Evde saçını, işte arabaları boyuyor: Eylem boya ...
Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
YEREL HABERLER Erkek işi algısını yıktılar, akaryakıt istasyonuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.