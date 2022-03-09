Edirne'deki maratonda Ukraynalı atletler 'savaşa hayır' temasıyla koşacak



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)BALKAN Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) organizasyonuyla, Edirne'de mayıs ayında bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu'nda Ukraynalı atletler 'savaşa hayır' diyerek koşacak. BUDDER Başkanı Önder Akdağ, özellikle saldırı altındaki ülkelerinden kaçan Ukraynalı kadın atletlerin maratona katılım sağlayacağını belirterek, "Katılımın farkındalık dolayısıyla daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.

En son 2020 yılında 6'ncısı gerçekleştirilen ve pandemi dolayısıyla 2021'de yapılamayan Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği (BUDDER) tarafından kapsamı genişletilerek Balkan ülkelerinin tamamının katılacağı şekilde tasarlandı. Uluslararası Edirne Maratonu ismiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenecek organizasyon öncesi basın toplantısı gerçekleştiren BUDDER Başkanı Önder Akdağ, bu yıl Ukraynalı atletlerin de katılacağını belirtti.

'SAVAŞA OLMASIN' DİYEREK KOŞACAKLAR

Rusya'nın askeri harekat düzenlediği ülkelerinden kaçan Ukraynalı kadın atletlerin maratona katılacağını ve 'savaşa hayır' temasıyla koşacaklarını ifade eden Akdağ, "Dünyada birçok spor etkinliklerinde Ukraynalı sporcular seslerini duyurmak adına bulundukları her platformu 'savaşa hayır' şeklinde bir farkındalığa dönüştürüyorlar. Geçen hafta da bizimle iletişime geçen sporcular oldu. Bununla ilgili ayrıca o sporcuların da katıldığı bir basın toplantısı planlıyoruz. Türkiye'de bulunan Ukraynalı atletler, özellikle göç sebebiyle gelen kadın atletler organizasyonda 'savaş olmasın' diyerek bu farkındalığa dikkat çekmek adına koşacaklarını belirttiler. Bu anlamda katılımın o farkındalık dolayısıyla daha fazla olacağını düşünüyoruz" dedi.

Organizasyona, 2022 Edirne Yılı'nı temsilen 1022 atletin katılmasını beklediklerini belirten Akdağ, "Ukraynalı atletler için özel bir kontejyan açılmayacak. Bu yıl hedeflediğimiz 1022 atlet. Kayıtlar doluyor, spor camiasından talepler geliyor, ek kontejyanlar açıyoruz. Eğer yoğun bir talep olursa tabii ki ek kontejyan açacağız ama sadece Ukraynalı atletler için yok. Bu uluslararası bir etkinlik ve katılım kriterleri bellidir" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-03-09 16:18:17



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